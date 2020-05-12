11 мая в Барнауле полиция устроила погоню за угнанным авто. Об этом сообщает Instagram-аккаунт "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Toyota Carina, водитель которой не выполнил требования стражей порядка и попытался скрыться. Правоохранители на шести автомобилях начали преследовать злоумышленника по улицам города.

Видео погони выложили сразу два участника сообщества. Полиции удалось задержать правонарушителя в гаражах неподалеку от ДК "Сибэнергомаш". Транспортное средство, предположительно, числилось в списке угнанных.