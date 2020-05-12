В конгресс США внесена резолюция с осуждением "нарушений прав человека в России". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета по иностранным делам палаты представителей.
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", – сказано в документе.
Текст содержит обвинения в адрес российских властей в преследовании журналистов, представителей оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод.
Комментарии
дед говорил что нам санкции на пользу. спасибо вам конгресс США
за правами своих граждан лучше бы приглядывали, рабовладельцы недоделанные
11:43 гость- спасибо вам конгресс США
Ну тебя то не посадят по политическим причинам, а если посадят, то твой коммент о конгрессе обязательно учтётся.
А почему бы России не замутить резолюцию с осуждением нарушений прав человека в США?
-гость- 11:54
вы что имеете против Президента РФ Путина В.В?, который в своем интервью ТАСС так и заявил, что санкции идут нам на пользу.