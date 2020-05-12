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Конгресс США заинтересовался нарушениями прав человека в России

, ИА "Амител"
Предложено наказывать страну санкциями за политические преследования
Фото: mnph.ru

Фото: mnph.ru

В конгресс США внесена резолюция с осуждением "нарушений прав человека в России". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета по иностранным делам палаты представителей.

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", – сказано в документе.

Текст содержит обвинения в адрес российских властей в преследовании журналистов, представителей оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.05.2020 11:43
-гость-

дед говорил что нам санкции на пользу. спасибо вам конгресс США

12.05.2020 11:53
- гость -

за правами своих граждан лучше бы приглядывали, рабовладельцы недоделанные

12.05.2020 11:54
- гость -

11:43 гость- спасибо вам конгресс США

Ну тебя то не посадят по политическим причинам, а если посадят, то твой коммент о конгрессе обязательно учтётся.

12.05.2020 11:56
@@

А почему бы России не замутить резолюцию с осуждением нарушений прав человека в США?

12.05.2020 12:05
-гость-

-гость- 11:54
вы что имеете против Президента РФ Путина В.В?, который в своем интервью ТАСС так и заявил, что санкции идут нам на пользу.

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