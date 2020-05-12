В конгресс США внесена резолюция с осуждением "нарушений прав человека в России". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета по иностранным делам палаты представителей.

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", – сказано в документе.

Текст содержит обвинения в адрес российских властей в преследовании журналистов, представителей оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод.