Российские экологи предложили установить специальные боксы для утилизации защитных масок и перчаток. Письмо с соответствующей инициативой уже направлено главе Минприроды Дмитрию Кобылкину, пишет РИА "Новости".

Как подчеркивают авторы, во время пандемии COVID-19 такие меры уже приняли в Австралии и Таиланде. Также пилотный проект стартовал в Иркутской области, где в четырех городах установили контейнеры для утилизации одноразовых защитных изделий.

Реализовать программу предлагается при непосредственном участии региональных властей. Количество же самих боксов будет рассчитано исходя из численности населения, эпидемиологической обстановки в регионе или вводимых ограничительных мер.

Информацию о местонахождении боксов авторы предлагают отмечать на интерактивной карте и включать ее в памятки и справочные материалы о ситуации с коронавирусом в каждом субъекте РФ.