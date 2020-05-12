Житель Благовещенского района Алтайского края нашел в интернете объявление о дополнительном заработке в брокерской конторе, но остался должен банку почти полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По информации ведомства, мужчина, надеясь заработать, отправил копию паспорта и банковской карты на электронную почту, указанную злоумышленником, а также предоставил ему коды для входа в приложение "Мобильный банк".
Получив нужную информацию, неизвестный оформил на мужчину кредит на сумму 404 тысячи рублей и перечислил их на неустановленный счет.
Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленник находится в розыске.
Комментарии
Поле чудес
Разве можно оформить кредит на такую сумму просто онлайн?)
Разве можно оформить кредит на такую сумму просто онлайн?)
------
Можно
Разве можно оформить кредит на такую сумму просто онлайн?)
-------
Можно. Высылайте копию паспорта, карты, пароли от мобильного банка. Покажу как...
15:00
- гость -
Разве можно оформить кредит на такую
Конечно, ведь Россия страна больших возможностей. Не, ну порядочному человеку ничего бы не дали.
брокер из глубинки
шел 2020 год.....а дураков меньше не становилось...
сплошные беды: дураки и дороги, дураки и дороги, дураки и дороги....
интересно а когда МФО по краденным данным оформляют займы - даже ответ нормальный дать не могут! Сложно запросы сделать , практику научиться отрабатывать!