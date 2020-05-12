Житель Благовещенского района Алтайского края нашел в интернете объявление о дополнительном заработке в брокерской конторе, но остался должен банку почти полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации ведомства, мужчина, надеясь заработать, отправил копию паспорта и банковской карты на электронную почту, указанную злоумышленником, а также предоставил ему коды для входа в приложение "Мобильный банк".

Получив нужную информацию, неизвестный оформил на мужчину кредит на сумму 404 тысячи рублей и перечислил их на неустановленный счет.

Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленник находится в розыске.