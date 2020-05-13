Точность теста на коронавирус может снизиться из-за неправильного взятия биологического материала или несоблюдения правил подготовки. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на специалиста по диагностике лаборатории "Гемотест" Дмитрия Гордеева.
По словам врача, при заборе биоматериала нужно убедиться, что на анализ попадет достаточное количество клеток. Для этого мазок необходимо брать с задней части глотки, что почти невозможно при самостоятельном проведении теста.
Кроме того, за три часа до взятия материала необходимо отказаться от еды и воды, поскольку эпителий может обновиться. Из-за этого у потенциально больного человека может снизиться количество поврежденных клеток, а результаты теста исказятся.
Комментарии
а-то, заняли первое место в Европе, теперь можно притормозить...
@ 20 Используемые на международном уровне тесты могут давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Официальный вирусный тест не был клинически подтвержден из-за нехватки времени и может реагировать на другие коронавирусы. Некоторые наборы для тестов уже содержали коронавирус.@
09:08 - гость - @ заняли первое место в Европе, теперь можно притормозить...@
"первое место в Европе" - по количеству тестов. Например, если Германия (3 место) догонит Россию по количеству тестов, увеличив их в 2,1 раза, то тогда и надо сравнивать количество выявленных заразившихся в Европе..
Сравните количество тестов в США/Россия и число выявленных...
Страна / Выявлено / Тестов
USA / 1,408,636 / 9,935,720
Russia / 232,243 / 5,805,404
Germany / 173,171 / 2,755,770
Italy / 221,216 / 2,673,655
Spain / 269,520 / 2,467,761
UK / 226,463 / 2,007,146
Все ясно.
Например, если Германия (3 место) догонит Россию по количеству тестов, увеличив их в 2,1 раза, то тогда и надо сравнивать количество выявленных заразившихся в Европе..
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В германии населения в два раза меньше.
Например, если Германия (3 место) догонит Россию по количеству тестов, увеличив их в 2,1 раза, то тогда и надо сравнивать количество выявленных заразившихся в Европе.
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Иещё... количество тестов, не равно количеству проверенных людей. Одному человеку могут три раза тест делать. Например, когда точность теста низкая.
И количество проведённых тестов не равно количеству проверенных людей. При низкой точности теста, его делают по несколько раз.
10:07 - гость - @ количество тестов, не равно количеству проверенных людей. @
Я не пользуюсь домыслами, есть официальная статистика, смотрите, изучайте...Ваши рассуждения можно применить к любой стране