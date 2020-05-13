Точность теста на коронавирус может снизиться из-за неправильного взятия биологического материала или несоблюдения правил подготовки. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на специалиста по диагностике лаборатории "Гемотест" Дмитрия Гордеева.

По словам врача, при заборе биоматериала нужно убедиться, что на анализ попадет достаточное количество клеток. Для этого мазок необходимо брать с задней части глотки, что почти невозможно при самостоятельном проведении теста.

Кроме того, за три часа до взятия материала необходимо отказаться от еды и воды, поскольку эпителий может обновиться. Из-за этого у потенциально больного человека может снизиться количество поврежденных клеток, а результаты теста исказятся.