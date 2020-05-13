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Врач назвал причины снижения точности теста на коронавирус

, ИА "Амител"
Специалист посоветовал не делать тесты самостоятельно
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Точность теста на коронавирус может снизиться из-за неправильного взятия биологического материала или несоблюдения правил подготовки. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на специалиста по диагностике лаборатории "Гемотест" Дмитрия Гордеева.

По словам врача, при заборе биоматериала нужно убедиться, что на анализ попадет достаточное количество клеток. Для этого мазок необходимо брать с задней части глотки, что почти невозможно при самостоятельном проведении теста.

Кроме того, за три часа до взятия материала необходимо отказаться от еды и воды, поскольку эпителий может обновиться. Из-за этого у потенциально больного человека может снизиться количество поврежденных клеток, а результаты теста исказятся.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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