Алтайский край готов перейти к первому этапу выхода из карантинных мер, согласно критериям Роспотребнадзора. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала депутат регионального Заксобрания Мария Прусакова со ссылкой на слова главы краевого Минздрава Дмитрия Попова. Он выступил сегодня на совещании в АКЗС.
По словам Попова, темп прироста заболевших в крае 4,8% на фоне 5,1% по стране; при необходимых 70 тестах на 100 тысяч населения в сутки в крае делается 76. Кроме того, при необходимых 50% свободного коечного фонда – в регионе более 70%. Попов заверил депутатов, что если ситуация не ухудшится, то министерство будет рекомендовать послабление карантинных мер в ближайшее время.
Как уже сообщал amic.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что регионы будут выходить из режима ограничений в три этапа. Первый этап снятия предусматривает возможность занятий спортом на улице. Второй этап будет допускать прогулки, а также начало работы образовательных организаций и точек торговли. На третьем – откроют парки и скверы с учетом соблюдения дистанции.
Комментарии
Редакторы, «послабление» - это немного другое...
Как, оно только будет? А сегодня все автобусы переполнены, все на работу едут.... Думали что уже можно...
Министр здравоохранения Алтайского края заявляет о готовности перейти к первому этапу выхода из карантинных мер согласно критериям Роспотребнадзора.
Согласно очевидным фактам, жители города Барнаула никогда и не входили в карантинные меры.
Оууу! Т.е. У нас в стране и в АК всё норм?
Всех вылечили, новых ноль?
Прекрасно!
Он вчера еще вещал, что говорить о выходе на плато очень рано...
А сегодня уже готов на послабления.
Ребят, а вирус то есть?
при необходимых 70 тестах на 100 тысяч населения в сутки в крае делается 76.
козырная фраза, раскрывающая все: что значит необходимых? необходимость делать тесты на ковид есть по заболевшим, а не по количеству на 100 тыщ населения...
А чем ситуация сегодня отличается от ситуации вчера или неделю назад? По количеству заболевших - ничем. Так чем обусловлен конец ограничительных мер?
Он вчера еще вещал...
Так это вчера...
Что капитал скажет (скажет послабить) то и "министр" ответит
12.05.2020 13:17
- гость -
Так это зависит от того, когда он вчера вещал: до или после.
Что-то не сходится в словах министра - население края - 2 317 000 человек, если тестировать по 70 из каждых 100 000, то тестов должно быть 1621, если 76, то 1760 тестов в день. Но если посмотреть на данные алтайского Роспотребнадзора - там цифры 1300-1400 тестов в день. Кто-то нам врет?
Вы серьёзно про 5%?? С экрана первого только что сказали, что в Москве чуть больше процента и её не открывают. Что в Германии открыли после снижения до 0,5% и получили новую вспышку. А у нас 5 и нам хорошо, как оказывается. Вопрос - кто врет? Ответ очевиден - все нам врут, а договориться врать складно и тут не получается.
Ещё вопрос к министру: почему врачи не получают обещанные выплаты? Где деньги?
12.05.2020 13:44
Среднее за 7 дней у Москвы 5,84%, у нас 3,89%. Цифры общедоступны