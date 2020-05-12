Бывший прокурор Алтайского края, а ныне прокурор Новосибирской области Яков Хорошев за 2019 году заработал более 6,2 миллиона рублей, свидетельствуют данные о доходах, опубликованные на сайте новосибирской прокуратуры.

У Хорошева в общей совместной собственности находится квартира площадью 67,6 м², в безвозмездном пользовании – квартира площадью 86,8 м², а также гаражный бокс и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Возглавляя прокуратуру Алтайского края, Яков Хорошев в 2018 году заработал почти в два раза меньше – 3,4 миллиона рублей. Жена Хорошева также отчиталась о доходах – за 2019 год она заработала 425 тысяч рублей, а за 2018-й – 225 тысяч.

Напомним, Якова Хорошева назначили прокурором Алтайского края в 2009 году, а в конце 2018 года стало известно, что он переезжает на службу в Новосибирск.