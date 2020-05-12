В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел серьезный пожар. Возгорание началось на шестом этаже, в отделении для зараженных коронавирусом, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, к началу пожара в отделении находились 16 человек. Пятеро погибли. Четверо из них отравились угарным газом, а у одного отключился аппарат ИВЛ. Остальных врачи успели перевести в другое крыло.

Всего из больницы эвакуировано около 150 человек. На месте происшествия работают пожарные.

Как уже сообщал amic.ru, 9 мая в Москве произошло возгорание на территории больницы для пациентов с коронавирусом. В результате возгорания погиб один человек.