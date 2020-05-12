В Алтайском крае в период с марта по апрель 2020 года упал спрос на медсестер. В основном сотрудников ищут медучреждения из других регионов.

По данным портала hh.ru, число вакансий медсестер в алтайских больницах снизилось на 47%. При этом в остальных регионах Сибири спрос на медицинских сестер, наоборот, растет. Максимальный прирост зафиксировали в Красноярском крае (в шесть раз) и Кемеровской области (в пять раз). Также в этих регионах зачастую готовы принять на работу медсестер из других субъектов. Кроме того, увеличение количества вакансий отмечается в Новосибирской и Омской областях.

Средняя зарплата медсестры в Барнауле на hh.ru колеблется в районе 15-25 тысяч рублей, при этом для людей, которые захотят уехать работать в другие регионы, сумма может вырасти до 30-32 тысяч.