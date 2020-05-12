За рулем автомобиля, который пытались остановить шесть полицейских экипажей, был 22-летний мужчина без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

11 мая в полицию поступило заявление об угоне автомобиля Toyota Carina с участка садоводства "Трансмаш". Вскоре один из отрядов заметил украденное авто, оно двигалось в сторону проспекта Ленина по проспекту Космонавтов.

Правоохранители приказали водителю остановиться, однако мужчина попытался скрыться. Задержать его удалось только в 19:25 рядом с домом на улице Полярной, 30.

В ходе разбирательства полицейские установили, что 22-летний водитель, находившийся за рулем иномарки, не имел права на управление автомобилем. В отношении мужчины составили три административных протокола, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

Ранее amic.ru сообщил, что на камеры очевидцев в Барнауле попала погоня полиции за транспортным средством. Лихач уверенно уходил от стражей порядка между гаражами.