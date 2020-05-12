Жители США, Великобритании, Германии, Швеции и Японии рассказали, что будут делать после изобретения вакцины от коронавируса. Результаты опроса опубликовал центр международных стратегических коммуникаций Kekst CNC.

Так, примерно каждый третий заявил, что будет избегать авиаперелетов, каждый четвертый планирует не ходить в кино и еще 25% намерены не есть вне дома.

Наибольшие опасения по поводу экономической обстановки и проблем с трудоустройством после пандемии высказали американцы, а меньше всего об этом переживают жители Швеции.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом и 286 тысяч смертей.