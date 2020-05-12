Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вход в магазин торговой сети "Ашан" в Барнауле запрещен без защитной маски. Так, в торговом центре "Галактика" за соблюдением правил бдительно следит охранник, передает корреспондент amic.ru. При этом маску можно сделать самому тут же, на входе. Материалы и инструкция прилагаются.
Как уже неоднократно сообщал amic.ru, с 12 мая в Алтайском крае действует обязательный масочный режим с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.
Напомним, по данным на 12 мая, в Алтайском крае насчитывается 727 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. При этом вылечились и выписаны из больниц 283 человека.
Комментарии
Когда сегодня всех выпустили с самоизоляции, везде кишит народу, в транспорте, магазинах, масками уже не защитится, тем более у каждого одна в сумке на все случаи жизни
12.05.2020 13:43
ГОСть
А кого сегодня выпустили из самоизоляции?
12.05.2020 13:47
Я
Бюджетников.
Маразм крепчает... Сколько человек взяли в руки эти ножницы и рулон?....
маразм у вас в головах
по факту в ашане и обеззараживатель рядом, для всех желающих и все их корзинки-тележки постоянно обрабатывают, ток это не со слов и фото, а лично видел
12.05.2020 13:54
- гость -
Маразм крепчает... Сколько человек взяли в руки эти ножницы и рулон?....
А об этом в указе ничего не сказано))))))))))))))
На работку все пошли сегодня, это разве самоизоляция?