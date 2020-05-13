Житель Горного Алтая избил бывшую жену поленом

56-летний житель Турочакского района Республики Алтай несколько раз ударил бывшую жену поленом и угрожал убийством, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ходе разбирательства полицейские установили, что супруги развелись еще несколько лет назад. С тех пор мужчина уехал жить в город, а женщина осталась жить в селе с несовершеннолетней дочерью.

Приехав поздравить дочь с днем рождения, мужчина между делом хотел разрешить с бывшей супругой жилищный вопрос. Однако во время общения между ними возникла ссора. В порыве ярости мужчина схватился за полено и несколько ударил им женщину по голове и руке. Избивая бывшую супругу, мужчина угрожал убийством.

Стражи порядка возбудили уголовное дело.