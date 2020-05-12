Оценка самоизоляции барнаульцев в праздничные выходные оказалась выше, чем в будние нерабочие дни. Об этом свидетельствует статистика "Яндекса".

Так, 9 мая среднесуточный индекс в городе составил 2,6 балла, что соответствует значению "На улице много людей". При этом за день до этого, 8 мая, среднее значение было почти в два раза ниже — 1,5 балла или "На улице очень много людей".

Лучше всего режим самоизоляции горожане соблюдали 10 мая. Тогда индекс достиг значения 2,8 баллов. Однако на 12 мая рейтинг самоизоляции упал — на 14:00 "Яндекс" оцениваетего в 1,1 балл.

Схожая ситуация наблюдается и в других городах региона. Лучше всех самоизолировались жители Рубцовска — там среднее значение за три дня равняется 2,8 баллам.

Как ранее сообщил amic.ru, с 12 мая президент Владимир Путин заявил об окончании режима нерабочих дней на территории страны.