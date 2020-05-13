19-летняя жительница Майминского района Республики Алтай угнала велосипед, чтобы не идти пешком до дома, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В отделение полиции по Горно-Алтайску с заявлением о краже велосипеда обратилась местная жительница. Она рассказала, что двухколесный транспорт находился в подъезде жилого дома и был пристегнут противоугонным тросом. Сумму ущерба заявительница оценила в 13 тысяч рублей.

По горячим следам стражи порядка установили причастность к преступлению 19-летней жительницы Майминского района, которая, по предварительным данным, с подругой была в гостях у знакомого, где они распивали спиртное.

Когда алкоголь закончился, хозяин попросил девушек уйти, а сам лег спать. Выйдя из квартиры, на лестничной площадке злоумышленница увидела велосипед и решила его украсть. При помощи зажигалки она подпалила велосипедный трос, выкатила транспорт на улицу и предложила подруге добраться на нем до Маймы. Приятельница, не уточнив, откуда взялся велосипед, согласилась. Однако вдвоем далеко уехать не удалось, и девушки бросили средство передвижения в кустах недалеко от дома.

Благодаря домкому, которая стала свидетельницей произошедшего, правоохранители установили личность и задержали подозреваемую в течение получаса. Свою вину девушка признала. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".