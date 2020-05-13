Руководитель одного из крупных производственных предприятий Бийска заметил пропажу топлива. О случившемся он сообщил в полицию.

За месяц при помощи специальной чип-карты неизвестные похитили более 2600 литров бензина марки АИ-92. Ущерб, который был нанесен предприятию, составил порядка ста тысяч рублей.

"Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 33-летний сотрудник организации. Водитель-экспедитор в содеянном сознался и написал явку с повинной", – рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.