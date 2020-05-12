Почти все дети, которые заразились коронавирусом в Алтайском крае, сделали это в домашних условиях, и были выявлены как контактные с больными COVID-19. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов во время онлайн-брифинга 12 мая.
По его словам, сейчас самому младшему пациенту с COVID-19 в Алтайском крае – полтора года. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 84 детей.
Как уже сообщал amic.ru, на 12 мая в крае общее число инфицированных коронавирусом составляет 727 человек. 283 вылечились. Трое скончались.
Напомним, с сегодняшнего дня в регионе действует обязательный масочный режим. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.
Комментарии
И чё? Не секрет, что дети - это скрытые переносчики. Не удивлюсь если с них и началось заражение.
"заразились дома" - вывод - запретить сидеть дома. пусть на улицу бегут гулять!
И их заражения это вина государства.
Всем известно, что в закрытых плохопроветриваемых помещениях вирусы чувствуют себя прекрасно. Именно туды и закрыли народ наши доблестные слуги народа.
Трое скончались.
Или четверо?
12.05.2020 15:31
krash
Можно подумать, они дома сидели. Толпами дети по дворам бегают. Про частный сектор вообще молчу. Мамы с детьми тоже не исключение - тусят вместе, дети тут же.
Заразились дома это:
1 - заразились от взрослых членов семьи, которые не соблюдали самоизоляцию, подцепили и принесли домой вирус;
2 - заразились от других детей на детских площадках.