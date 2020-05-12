Ввоз некоторых праворульных машин в Россию запретят с 1 июля

Правила ввоза праворульных автомобилей на территорию России изменятся с 1 июля. Некоторые виды техники на таможне не будут пропускать совсем, пишет carsweek.ru.
"Полного запрета на ввоз легковых авто пока нет. С июля начнут действовать новые пошлины – минимальная составит 1,5 евро на 1 кубический сантиметр для авто не старше 5 лет с объемом менее 1,0 литра", – объяснили эксперты.
Для авто старше 5 лет с объемом двигателя более 3 литров пошлина составит 5,7 евро за 1 кубический сантиметр. Помимо этого нужно будет оплатить процедуру оформления, НДС, акциз и утилизационный сбор. Под полный запрет попадают машины категории М2 и М3: пассажирские автобусы, самосвалы, погрузчики и строительная техника.
Комментарии
Давно пора! На Бийскую трассу страшно выезжать..
12.05.2020 15:24
гость Если в голове опилки, то согласен веская причина. А если пересесть еще при этом на марку бмв то вообще атас.
Вам на бийской трассе сильно помешали пассажирские автобусы, самосвалы, погрузчики и строительная техника?
Я путаю или уже была такая акция на праворульки, когда массово начали выкладывать их на дроме?
Амик как всегда лукавит, с 1 июля еще должен начать действовать новый Техрегламент ТС, вот там засада будет чуть поболее чем увеличение пошлин, не так фары светят, СБКТс не дадут, не той марки болты в креплении ремней безопасности тоже самое.
12.05.2020 15:24
гость
Давно пора!
Согласен.
Вообще то правильно ! Существует государственный стандарт его нужно выполнять .Вы часто видите в Лондоне авто с "левым " рулевым управлением.
Какая разница с какой стороны руль, главное количество тараканов в голове у водятлов.
15:45
Потерпевшие VAGоводы заёрзали, ведь у них ресурс двигателя 100 000км, а прульная Тавота в это время только обкатку проходит.
15:49
Наташа
Вы часто видите в Лондоне
А ты часто видишь, что там в Лондоне, клуня?
Vag. 170 тыс 3 года. Всё норма 1.6 16клапанник
Тазоводы в радости... к их ржавым одногодкам правительство тож слезу пролило...
А кроме тазиков с Тольятти, какие ещё машины так же быстро ржавеют и гниют? Вероятно китайцы?
А какой из тазиков с Тольятти, прошёл испытания на безопасность по европейским нормативам? Гранта? Нива? Калина?
Есть хоть одна модель с 4мя звёздами...ладно уж не 5ть...?????
может лучше наоборот, левый руль запретить и сделать правый как в Японии
15:59
М
Vag. 170 тыс 3 года. Всё норма
Когда сбрасывать будешь, ведь подгнивать начал?
А что, так уж всё плохо у иномарок отечественной сборки?
Взять хотя бы "новые жигули" - Логан?
Я ещё долго буду с любовью вспоминать своего Кубодруга, но по совету своего автоЭХперда приобрел Авео (камни - велкам).
Этот Авео был очень кучно и красиво обкакан всеми знакомыми "таётоводами".
На мой немой вопрос автоЭХперд ответил: "Они их просто ремонтировать не умеют."
16:09
Z
На мой немой вопрос автоЭХперд ответил: "Они их просто ремонтировать не умеют."
Потому что они неремонтопригодны. Ты будешь всё покупать узлами и за дикий оверпрайс.