Ввоз некоторых праворульных машин в Россию запретят с 1 июля

Правила ввоза праворульных автомобилей на территорию России изменятся с 1 июля. Некоторые виды техники на таможне не будут пропускать совсем, пишет carsweek.ru.

"Полного запрета на ввоз легковых авто пока нет. С июля начнут действовать новые пошлины – минимальная составит 1,5 евро на 1 кубический сантиметр для авто не старше 5 лет с объемом менее 1,0 литра", – объяснили эксперты.

Для авто старше 5 лет с объемом двигателя более 3 литров пошлина составит 5,7 евро за 1 кубический сантиметр. Помимо этого нужно будет оплатить процедуру оформления, НДС, акциз и утилизационный сбор. Под полный запрет попадают машины категории М2 и М3: пассажирские автобусы, самосвалы, погрузчики и строительная техника.