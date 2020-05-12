Вопрос введения в Алтайском крае перчаточного режима вслед за масочным будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации. Об этом в ходе онлайн-брифинга 12 мая рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Также, по ее словам, для нарушителей масочного режима, уже введенного в Алтайском крае, предусмотрены штрафы, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ.
Как уже сообщал amic.ru, обязательный масочный режим действует в Алтайском крае с 12 мая. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.
В ряде российских регионов введен перчаточный режим.
Комментарии
Когда призервативный режим начнется?
12.05.2020 15:32
krash
От слова приз?
Коронавирус уже больше месяца в крае. Для чего сейчас начинать изображать
бурную деятельность?
Де**лы. (с) Лавров. Какие перчатки? Вообще всех за идиотов держат?
Идет человек в магазины и аптеку. Выйдя из аптеки,снимает маску грязными руками(ведь трогал ручку на двери,подавал деньги,ехал в автобусе),кладет в сумку,подходя к магазину достает,выходя из автобуса снимает и так далее.
Что с этой маской и сумкой через час использования будет??????
А если еще и перчатки ввести....