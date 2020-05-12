Вопрос введения в Алтайском крае перчаточного режима вслед за масочным будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации. Об этом в ходе онлайн-брифинга 12 мая рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Также, по ее словам, для нарушителей масочного режима, уже введенного в Алтайском крае, предусмотрены штрафы, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ.

Как уже сообщал amic.ru, обязательный масочный режим действует в Алтайском крае с 12 мая. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.

В ряде российских регионов введен перчаточный режим.