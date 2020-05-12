За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране на 12 мая зарегистрировано 232 243 больных, Россия по-прежнему находится на третьем месте по числу инфицированных в мире после США и Испании.

За сутки из больниц выписано 3 711 человек, всего выздоровели 43 512. С подтвержденным диагнозом "коронавирус" скончалось еще 107 человек, всего за время пандемии умерло 2 116 жителей страны.

Как ранее сообщил amic.ru, на 12 мая в Алтайском крае зарегистрировано 727 инфицированных COVID-19. За сутки с выздоровлением из больниц выписали рекордное число пациентов – 84.