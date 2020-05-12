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Хотели сдать. Сборщики металла подорвались на боевом снаряде в Кузбассе

, ИА "Амител"
Двое погибли
Фото: grani.lv

Фото: grani.lv

Группа людей подорвалась на боевом снаряде во время сбора цветных металлов на Юргинском полигоне в Кемеровской области. О происшествии агентству ТАСС сообщил информированный источник. 

"В понедельник на территории Юргинского военного полигона произошел взрыв, предположительно, снаряда. Есть несколько погибших", – сообщил собеседник. 

Позднее стало известно, что при взрыве погибли два человека. Третий госпитализирован с осколочными ранениями в тяжелом состоянии. Предположительно, они пытались разобрать неразорвавшийся боезапас, чтобы позднее сдать его в металлоприемный пункт. 

По факту инцидента проводится проверка. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.05.2020 16:27
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