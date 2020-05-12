Группа людей подорвалась на боевом снаряде во время сбора цветных металлов на Юргинском полигоне в Кемеровской области. О происшествии агентству ТАСС сообщил информированный источник.

"В понедельник на территории Юргинского военного полигона произошел взрыв, предположительно, снаряда. Есть несколько погибших", – сообщил собеседник.

Позднее стало известно, что при взрыве погибли два человека. Третий госпитализирован с осколочными ранениями в тяжелом состоянии. Предположительно, они пытались разобрать неразорвавшийся боезапас, чтобы позднее сдать его в металлоприемный пункт.

По факту инцидента проводится проверка.