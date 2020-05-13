Среда, 13 Май, 08:13

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,43
€ 79,44
22°

232243 +0
Обь
473см -42


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

"Абитура" на "удаленке". АлтГТУ проведет виртуальный день открытых дверей

, ИА "Амител"
Будущим студентам и их родителям ответят на все вопросы онлайн
Фото: пресс-служба АлтГТУ

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Технический университет приглашает абитуриентов на день открытых дверей в онлайн-формате. На сайте вуза 16 мая 2020 года появится ссылка для доступа к видеоматериалам и вебинарам. 

Каждый факультет и институт представит презентации образовательных программ и направлений подготовки. С 13 часов на видеоконференции можно будет познакомиться с ректором и деканами факультетов, задать вопросы приемной комиссии и начальнику военного центра.

"Всегда поступает очень много вопросов о конкурсе высокобалльников, повышенных стипендиях, трудоустройстве наших выпускников. В этом году мы просто обязаны быть в постоянной доступности для наших абитуриентов, поскольку приемная кампания пройдет на "удаленке", – говорит ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев

АлтГТУ также организует прямые включения, вебинары и форумы с деканами в социальных сетях. Такие встречи с абитуриентами вуз планирует проводить еженедельно, чтобы ответить на вопросы о подаче документов, льготах и бюджетных местах. Также эксперты расскажут о стипендиях, стажировках за рубежом, общежитиях, военном учебном центре и внеучебной деятельности.

Телефон приемной комиссии 8(3852) 29-07-29.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
08:04
Россияне временно смогут получить ОСАГО без прохождения техосмотра 0
07:53
Не говорите мне прощай. Когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул? 0
07:41
Воздержание грозит мужчинам онкологическими заболеваниями и инсультами 1
07:30
Полиция пока не будет штрафовать за нарушение масочного режима в Алтайском крае 2
07:16
19-летняя жительница Алтая угнала велосипед, чтобы не идти пешком до дома 1
07:03
"Абитура" на "удаленке". АлтГТУ проведет виртуальный день открытых дверей 0
06:54
Ученые назвали продукты, которые выводят вызывающие рак вещества из организма 0
06:42
Как носить медицинскую маску, чтобы не заразиться COVID-19. Инфографика 3
06:31
Ветеран ВОВ стала блогером и собирает деньги для российских врачей 3
06:15
Можно ли посмотреть "Бессмертный полк" в записи и как увидеть своего прадеда? 2
06:01
Будет жарко. О погоде в Алтайском крае 13 мая 0
05:46
Почему на Руси 13 мая запрещали признания в любви, а сватовство считали оскорблением 1
00:25
Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
23:43
Режим самоизоляции в Горном Алтае продлили до "особого распоряжения" 1
23:40
"Бессмертный полк" пережил несколько кибератак из Европы и США в День Победы 0
23:26
Солдаты-срочники из Алтайского края задерживаются в армии из-за карантинных мер 0
22:49
"Бессмертный полк" передаст Следкому данные хулиганов, размещавших фото нацистов 9 мая 0
22:14
Виктор Томенко поблагодарил объекты турбизнеса за соблюдение ограничений 1
21:44
Житель Украины сядет в тюрьму за распространение наркотиков в Алтайском крае 0
21:09
Нарушивших самоизоляцию туристов оштрафуют на границе Алтайского края 3
20:39
Взлетную полосу ремонтируют в аэропорту Барнаула 0
20:05
Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции вручили защитные маски автомобилистам 1
19:33
Дмитрий Песков заразился коронавирусом 12
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 44 2
18:46
Куда еще не добрался коронавирус? Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае 0
18:04
Жители Алтайского края стали гораздо реже покупать новые автомобили 3
17:54
Алтайские семьи с шестью и более детьми обеспечат медицинскими масками 8
17:41
Несостоявшуюся поездку за границу можно будет заменить на рейс по России 0
17:30
В Красноярске изнасилованных девушек оштрафовали за нарушение самоизоляции 12
17:18
Роспотребнадзор: маникюр и педикюр в Алтайском крае делать можно 0
17:07
Вышел в магазин без маски. Что будет и на сколько оштрафуют? 28
17:02
Поликлиники Алтайского края смогут вернуться к плановой работе не раньше июня 1
16:50
Ремонт дворов по программе формирования городской среды начался в Барнауле 4
16:36
Стало известно, что будут делать люди после изобретения вакцины от COVID-19 1
16:27
Ушла на пенсию: алтайскому оркестру "Сибирь" неожиданно нашли нового директора 1
16:04
"Мария-Ра" и "Аникс" получили штрафы за несоблюдение масочного режима 16
15:55
За сутки в России выявили почти 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19 26
15:48
Хотели сдать. Сборщики металла подорвались на боевом снаряде в Кузбассе 3
15:41
Алтайским врачам уже выдали 37 млн рублей за борьбу с COVID-19 8
15:25
Роспотребнадзор: исключать введения перчаточного режима в Алтайском крае не стоит 16
15:13
Ввоз некоторых праворульных машин в Россию запретят с 1 июля 26
14:57
Почти все дети, которые подхватили COVID-19 в Алтайском крае, заразились дома 5
14:42
Почти полмиллиона потерял житель Алтайского края, отправив свои данные мошеннику 9
14:30
Биолог объяснила, как формируется иммунитет к COVID-19 7
14:24
Где в Барнауле отключат горячую воду в мае и сколько это продлится 1
14:16
Российских чиновников хотят штрафовать за хамство и оскорбления 3
14:02
Барнаульцы в праздники выходили из дома реже, чем в будние дни 3
13:50
Каждый третий россиянин во время пандемии сократил траты на еду 2
13:36
"Ашан" в Барнауле не пускает покупателей без защитных масок 22
13:27
22 года и без прав. Стали известны подробности погони за иномаркой в Барнауле 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.