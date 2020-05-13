"Абитура" на "удаленке". АлтГТУ проведет виртуальный день открытых дверей

Технический университет приглашает абитуриентов на день открытых дверей в онлайн-формате. На сайте вуза 16 мая 2020 года появится ссылка для доступа к видеоматериалам и вебинарам.

Каждый факультет и институт представит презентации образовательных программ и направлений подготовки. С 13 часов на видеоконференции можно будет познакомиться с ректором и деканами факультетов, задать вопросы приемной комиссии и начальнику военного центра.

"Всегда поступает очень много вопросов о конкурсе высокобалльников, повышенных стипендиях, трудоустройстве наших выпускников. В этом году мы просто обязаны быть в постоянной доступности для наших абитуриентов, поскольку приемная кампания пройдет на "удаленке", – говорит ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев.

АлтГТУ также организует прямые включения, вебинары и форумы с деканами в социальных сетях. Такие встречи с абитуриентами вуз планирует проводить еженедельно, чтобы ответить на вопросы о подаче документов, льготах и бюджетных местах. Также эксперты расскажут о стипендиях, стажировках за рубежом, общежитиях, военном учебном центре и внеучебной деятельности.

Телефон приемной комиссии 8(3852) 29-07-29.