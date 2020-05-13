Прокуроры заставили ЦРБ Шелаболихинского района выплатить более миллиона долга по договорам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

С января по апрель 2020 года больница как заказчик заключила больше десятка муниципальных контрактов на поставку товаров и услуг. Однако в нарушение закона медучреждение не стало оплачивать выполненные работы. Из-за этого общий долг превысил 1,1 млн рублей, а денег ждали около дюжины хозяйствующих субъектов.

Прокуратура Шелаболихинского района провела проверку и внесла представление администрации ЦРБ, после рассмотрения которого задолженность была в полном объеме погашена.