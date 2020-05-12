13 дворов отремонтируют в Барнауле по программе формирования городской среды

В Барнауле начался ремонт дворов по программе "Формирование современной городской среды". Дворы по адресам Попова, 26, 76 и ул. Кавалерийская, 1, стали одними из первых, сообщили в пресс-центре администрации города.

"Участие в объезде данных территорий приняли представители комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула совместно с администрацией района, подрядной организацией ООО СПК "Индустрия" и управляющей компанией. Ими был проведен осмотр территории, еще раз обговорены объемы и сроки проведения основных работ", – рассказали в мэрии.

В 2020 году в Ленинском районе в программу попали 13 дворов по следующим адресам: ул. Антона Петрова, 164, ул. Георгия Исакова, 187, 232, ул. Кавалерийская, 1, ул. Островского, 4, 31, ул. Попова, 26, 76, ул. Солнечная Поляна, 9, ул. Юрина, 206 корпус 1 и корпус 2, 243, 247.

Здесь планируют заменить асфальт, бордюры и поребрики, урны, скамьи. В 12 дворах появятся новые детские площадки.