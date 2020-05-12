Ушла на пенсию: алтайскому оркестру "Сибирь" неожиданно нашли нового директора

Татьяна Борисова, проработавшая руководителем Алтайского государственного оркестра народных инструментов "Сибирь" имени Евгения Борисова 16 лет, с 12 мая покидает эту должность. Министерство культуры не стало продлевать с ней трудовой договор. Как пояснила глава ведомства Елена Безрукова, Борисова уходит на заслуженный отдых.
Представление нового руководителя коллективу прошло в дистанционном формате.
"Я хочу поблагодарить ее за преданное служение делу", – отметила министр культуры в видеообращении к коллективу оркестра.
Борисова – один из самых опытных руководителей учреждений культуры в регионе. Свой путь в оркестре "Сибирь" она начала в 1982-м году сначала как артист, потом как концертмейстер контрабасовой группы, помощник художественного руководителя.
Новым руководителем оркестра назначен Александр Витман. Он окончил Барнаульское музыкальное училище и Алтайский государственный институт культуры и искусств. Стаж работы в отрасли 25 лет. В последнее время был заместителем главы администрации Мамонтовского района. Является руководителем и создателем ансамбля русских народных инструментов "Сувенир".
Датой основания оркестра "Сибирь" считается 20 апреля 1990 года. Тогда городскому любительскому оркестру русских народных инструментов был присвоен профессиональный статус. Сегодня "Сибирь" – один из ведущих творческих коллективов региона и страны в целом.
Комментарии
Я пока не все знаю, но на первый взгляд это выглядит не прилично. Дело в том, что Татьяна Александровна вдова основателя оркестра Евгения Борисова. Может быть она устала или нехорошо себя чувствует. И ушла по собственному желанию. Но, что то меня в этой истории смущает.