Ушла на пенсию: алтайскому оркестру "Сибирь" неожиданно нашли нового директора

Татьяна Борисова, проработавшая руководителем Алтайского государственного оркестра народных инструментов "Сибирь" имени Евгения Борисова 16 лет, с 12 мая покидает эту должность. Министерство культуры не стало продлевать с ней трудовой договор. Как пояснила глава ведомства Елена Безрукова, Борисова уходит на заслуженный отдых.

Представление нового руководителя коллективу прошло в дистанционном формате.

"Я хочу поблагодарить ее за преданное служение делу", – отметила министр культуры в видеообращении к коллективу оркестра.

Борисова – один из самых опытных руководителей учреждений культуры в регионе. Свой путь в оркестре "Сибирь" она начала в 1982-м году сначала как артист, потом как концертмейстер контрабасовой группы, помощник художественного руководителя.

Новым руководителем оркестра назначен Александр Витман. Он окончил Барнаульское музыкальное училище и Алтайский государственный институт культуры и искусств. Стаж работы в отрасли 25 лет. В последнее время был заместителем главы администрации Мамонтовского района. Является руководителем и создателем ансамбля русских народных инструментов "Сувенир".

Датой основания оркестра "Сибирь" считается 20 апреля 1990 года. Тогда городскому любительскому оркестру русских народных инструментов был присвоен профессиональный статус. Сегодня "Сибирь" – один из ведущих творческих коллективов региона и страны в целом.