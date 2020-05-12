Сумму ваучера на зарубежные туры, отмененные из-за коронавируса, туристы смогут перебронировать на рейсы по России. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин.
"Есть право в счет суммы ваучера перебронировать на внутрироссийские маршруты. Это может быть и Камчатка, и Сочи, и Крым, и многие другие направления", – сказал Горин.
По его словам, если турист не воспользуется ваучером по истечении срока его действия, то оператору придется вернуть деньги с процентами.
Напомним, правительство РФ 7 мая внесло в Госдуму законопроект, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные поездки сертификаты на будущие путешествия. Такое мерой кабмин может воспользоваться при режиме повышенной готовности, угрозе ЧС или введении соответствующего режима.
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