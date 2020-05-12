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Несостоявшуюся поездку за границу можно будет заменить на рейс по России

, ИА "Амител"
Если турист не воспользуется такой возможностью, то ему вернут деньги
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Сумму ваучера на зарубежные туры, отмененные из-за коронавируса, туристы смогут перебронировать на рейсы по России. Об этом в эфире телеканала  "Россия 1" сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин.

"Есть право в счет суммы ваучера перебронировать на внутрироссийские маршруты. Это может быть и Камчатка, и Сочи, и Крым, и многие другие направления", – сказал Горин.

По его словам, если турист не воспользуется ваучером по истечении срока его действия, то оператору придется вернуть деньги с процентами.

Напомним, правительство РФ 7 мая внесло в Госдуму законопроект, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные поездки сертификаты на будущие путешествия. Такое мерой кабмин может воспользоваться при режиме повышенной готовности, угрозе ЧС или введении соответствующего режима. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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