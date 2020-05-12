Продажи новых автомобилей в Алтайском крае упали почти на треть. Об этом сообщает "Континент Сибирь" со ссылкой на исследование агентства "Автостат".

По данным аналитиков, в апреле 2020 года в Алтайском крае автодилеры реализовали почти 600 новых автомобилей, что на 300 машин меньше, чем за тот же период прошлого года. Лидером по падению в СФО стала Тыва — там отмечается убыль почти на 60%. В Республике Алтай наоборот, зафиксировали рост продаж — около 20%.

Всего сибирский рынок потерял почти 40% своего оборота за месяц: по сравнению с прошлым годом в апреле было продано почти на 3000 новых авто меньше.

Но ситуация в СФО оказалась лучше, чем в целом по стране. Как сообщает "РБК", за месяц по стране продали почти на 100 тысяч машин меньше, чем в 2019. В процентном выражении потери составили почти 70%.

Ранее amic.ru сообщил, что наиболее устойчивым к потере стоимости из-за устаревания оказался автомобиль Nissan Almera, который за год теряет лишь одну десятую своей стоимости. В лидерах удешевления оказались премиальные марки автомобилей: Mercedes-Benz и Genesis.