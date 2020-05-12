Медицинские учреждения Алтайского края к прежнему формату работы смогут вернуться только к июню. И это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе по коронавирусу. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Он отметил, что сейчас в крае ведется ежедневный мониторинг. Специалисты оценят, как будет развиваться ситуация через 7-10 дней после майских праздников. Если роста заболеваемости не будет, то возможно постепенное возвращение медицинских учреждений – как поликлиник, так и стационаров – к оказанию плановой помощи. Но все эти шаги должны быть согласованы с Минздравом РФ.

"Возврат к повседневной работе медицинских учреждений, конечно, необходим. Я надеюсь, что при той ситуации, которая складывается в регионе, мы сможем в июне, наверное, постепенно возвращаться к прежней практике", – сказал министр.

Напомним, с 30 марта поликлиники и больницы Алтайского края временно прекратили диспансеризацию и плановые осмотры, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. После этого неоднократно губернатору поступали обращения с просьбой разрешить медицинским учреждениям вернуться к прежнему формату работы, однако власти считали, что это слишком опасно.