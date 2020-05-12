22 апреля в Красноярске две девушки 17 и 18 лет пришли в полицейский участок, чтобы сообщить о преступлении. Они рассказали, что неизвестный мужчина, угрожая расправой, отнял у них ювелирные украшения, а после этого изнасиловал.

С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам, вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1964 года рождения. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, а также выписали протокол за нарушение самоизоляции.

Однако наказали и жертв насильника. В МВД объяснили, что девушки не должны были находиться на месте преступления из-за введенного режима самоизоляции, пишет "Тайга. Инфо". В отношении пострадавших составили протоколы об административном правонарушении.