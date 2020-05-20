В барнаульских садоводствах наблюдается ажиотаж: спрос на покупку дач резко вырос за последние два месяца. Председатели СНТ уверены: интерес к участкам "подогрели" коронавирус, введенный режим самоизоляции и ранняя весна. Многие товарищества решили воспользоваться повышенным спросом и начали бесплатно раздавать заброшенные участки, которые бременем "висят" на садоводствах.

"Свободных дач нет"

Повышенный интерес к покупке дачных участков в Барнауле возник в конце марта 2020 года, говорит и.о. председателя СНТ "Сибирский садовод" (пересечение Южного такта и шоссе Ленточный бор) Александр Стрелков. К нему ежедневно обращаются десятки жителей города с вопросом о приобретении участков. Но, по его словам, все объекты, которые владельцы выставляли на продажу, разобрали еще зимой, сейчас вакантных лотов нет. И такая динамика прослеживается в большинстве барнаульских садоводств.

"Жители города приходят, спрашивают, что можно купить, но мы ничего предложить не можем. У нас всегда-то мало вариантов на продаже, ведь мы находимся в черте города. А в этом году и все владельцы очень рано приехали, еще в марте, и намерены жить до самой осени. Связано это, наверное, с ранней весной, режимом самоизоляции и нерабочим апрелем", – говорит Александр Стрелков.

В СНТ "Мелиоратор" (21-й км Змеиногорского тракта), где почти две тысячи дачных участок, на продажу выставлены всего 25-30 объектов. По словам председателя товарищества Ивана Палия, спрос на земли в садоводствах высок, поэтому владельцы объектов подняли цены до 15%.

На 10% подорожали дачи и в СНТ "Сибирский строитель" (20-й км Змеиногорского тракта). Сейчас дачный домик с участком шесть соток можно купить в среднем за 450 тыс. рублей, говорит председатель СНТ Галина Каримова. Некоторые продавцы на фоне повышенного спроса подняли цены на объект на 50-100 тыс. рублей. "Голые" земли в СНТ продаются от 80 тыс. рублей.

Ажиотаж на дачи наблюдается не только среди предпенсионеров и пенсионеров, но и у молодежи, говорит Галина Каримова. Но их интересуют участки не для "грядок и посадок", а для отдыха. На дачах молодые строят домики, обустраивают территорию под барбекю, беседки, засеивают землю газоном.

"Спрос на участки у нас был и в прошлом году. В этом он еще вырос. Возможно, это связано с коронавирусом, когда люди хотят самоизолироваться на земле, а не в многоквартирном доме", – рассказывает Каримова.

Пришел, увидел, получил

Купить дачу в Барнауле намного проще, чем арендовать, отмечают председатели СНТ. Сейчас в городе, по данным Avito.ru, сдают лишь два дачных участка за 5 и 10 тысяч рублей. Эксперты говорят: те, кому земля не нужна, бесплатно предлагают ее друзьям, знакомым, родным. А владельцам, рассчитывающим на прибыль от аренды, мешает рынок частных домов. В пригороде Барнаула полноценный одноэтажный дом с садом, огородом и баней можно снять за 3-5 тысяч рублей в месяц. Большинство арендаторов предпочитают именно такие объекты, а не дачные участки.

Для горожан, которые хотят отдыхать на природе, но не планируют ни арендовать дом, ни покупать дачу, многие СНТ готовы бесплатно отдать в пользование заброшенные участки. Как правило, их товарищество забрало у собственника за многолетние долги или тот сам от него отказался. От нового владельца будут требовать привести в порядок запущенную территорию. В садоводствах Барнаула отмечают: даже при таких условиях спрос на "халявную" землю есть.

"За один день я отдала сразу четыре надела. Всего в садоводстве около 30 неиспользуемых земель. Раньше многие брали участки, чтобы выращивать картофель и другие овощи. Но взносы за пользование земли постоянно растут вместе с тарифами на воду, электроэнергию, вывоз мусора. Из-за этого многие забросили дачи. А если люди не платят более двух лет, то участок по закону отходит садоводству. Некоторые дачники сами приезжают и пишут отказную на надел. И это правильно. Такими участками мы можем распоряжаться на свое усмотрение. Думаю, эти 30 земель мы быстро "пристроим", – говорит Галина Каримова.

Есть заброшенные участки в СНТ "Мелиоратор". Их не более 2-3% от общего количества, отмечает председатель Иван Палий. Садоводство готово передать их тем, кто будет использовать и платить ежемесячные членские и целевые взносы (охрана, вывоз мусора, содержание сетей и т.д.)

"Мы готовы отдать бесхозные участки малоимущим, нуждающимся. Они могут возделывать землю, выращивать овощи и фрукты. Через несколько лет активного использования дачу можно будет и приватизировать. Мы от безвозмездной передачи участков ничего не теряем, только выигрываем", – подчеркивает председатель СНТ.

Кризис, уходи

Спрос на дачные участки в черте Барнауле вырос из-за того, что многие горожане пока не знают, смогут ли в июне-августе уехать в отпуск за пределы региона. Собственная дача – гарант отдыха хотя бы на выходных, считает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова.

"Цены на дачи с начала сезона выросли процентов на 20. Многие приобретают участки и строят бани, облагораживают, чтобы отдыхать летом семьей. То, что садоводства предлагают землю бесплатно – это отличная возможность для многих обзавестись дачей. Количество бесхозных участков выросло не так давно: многие бросили их, когда увеличились членские взносы, кто-то переехал в другой регион, а продать не смог", – считает Лариса Мельситова.

Некоторые барнаульцы ищут дачи, в которых могут "пережить" кризис, рассказывает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Такой путь часто выбирают горожане, которые столкнулись с финансовыми трудностями.

"Если на даче есть некапитальный дом, многие предпочитают жить в нем все лето и ездить на работу не из города, а с дачи. Здесь можно вырастить картошку, огурцы, помидоры. Для людей, у которых серьезно упал доход, бесплатные участки для садоводства, даже без домиков, – это очень хороший вариант", – уверен Константин Никитеев.

По его словам, кризисы прошлых лет показали, что владельцы дач и частных домов по многим параметрам выигрывают перед жильцами многоквартирников.

"В доме на земле расходы на коммунальные услуги ниже, есть возможность вести приусадебное хозяйство. Это позволяет минимизировать затраты на продукты питания. При бедности населения такая модель работает. Кризис 2020 года, хоть и стал абсолютно другим, но тоже показал приоритетность этих форм. Многие поняли, что самоизоляцию легче и проще переживать на земле, чем в многоквартирном доме, где большая концентрация населения", – говорит он.

По мнению экспертов, в ближайшие несколько месяцев интерес к дачам в Барнауле сохранится или даже вырастет. Те, кто не найдет подходящий участок для покупки, будут присматриваться к бесхозным и заброшенным дачам. Поэтому риелторы не исключают, что товарищества, которые бесплатно раздают наделы, до конца сезона все-таки смогут "пристроить" еще много неиспользуемых земель.