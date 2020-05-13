Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с членами правительства и руководством своей администрации предупредил чиновников и медиков об ответственности за смерти людей в условия пандемии коронавируса, сообщает БЕЛТА.

"Хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, – это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, – это останется", – заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что нужно железно требовать от Минздрава и врачей сохранения жизней людей. Также он отметил, что берет этот вопрос "на серьезный контроль".

Ранее Александр Лукашенко порекомендовал авторам российских телеграм-каналов критиковать США и Китай, а не Белоруссию и ее систему борьбы с COVID-19.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заболело коронавирусом более 4,19 миллиона человек, 286 тысяч человек скончались. В Белоруссии зафиксировано 23 906 случаев инфицирования и 135 смертей.