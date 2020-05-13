Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий до октября 2020 года приобретать полис ОСАГО без технического осмотра. Об этом сообщает РИА "Новости".

Норма внесена в рамках закона об индивидуализации тарифов ОСАГО. Меру вводят из-за пандемии коронавируса – станции техобслуживания не работают во многих регионах, а водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра. Третье чтение, возможно, состоится 13 мая.

Законопроект разрешает с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без предъявления диагностической карты. Однако страхователь должен будет предоставить этот документ в течение месяца после отмены ограничительных мер.