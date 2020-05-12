Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что болен коронавирусом. Сейчас представитель Кремля находится в больнице, иные подробности пока неизвестны, пишет РИА "Новости".
Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила изданию Daily Storm, что она также госпитализирована с коронавирусом.
В начале апреля вопросы журналистов вызвал бейдж, который Песков надевал на совещания, в том числе с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента, это был блокатор вирусов, который должен был защитить его от коронавируса.
Напомним, недавно стало известно о том, что COVID-19 заболел премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минкульта Ольга Любимова.
За последние сутки в России выявили почти 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 232,2 тысячи заболеваний и 2 116 смертей. Выздоровели 43 512 пациента.
Комментарии
А он с Путиным общался
А бейдж с блокатором вируса не помог?
Бегом к Малышевой. ! Малышева сегодня это Чумак 90-х
Главное штоп он своему начальнику срочно лично доложил об этом инциденте.
вот зачем шамана Сашу обидели?
Бэйджик наверное в сколково передовые умы разрабатывали. Заходит как-то усатый в офис сколково,
- Что это у Вас?
- Это у нас наноковидо бейджик, 10 тыщ баксов.
- Беру.
Уходит радостный.
- Ну вот, а ты говорил наука, наука. Главное в бизнесе грамотный маркетинг, а не наука.
первая хорошая новость за весь день
Вспоминается волк с волл стрит.
- Сможешь продать это бейджик?
- Базару ноль, ща толкну 2пицам из русской мафии.
Все мимо, но уже близко.
- Слышь Димон, вот этот чемодан с долларами надо отправить Т0менко, для поддержки бизнеса и все такое.
- Хорошо, ваше сиятельство.
...
- Слышь чуваки, беру ваш бейджик. Приезжайте.
...
- Пусть @бутся конем эти ч@ртовы аграрии с алтая.
Значит и президент болеет.., Но будут ли об этом сообщать?
А Жириновский предупреждал.Надо бриться, не хер манду под носом разводить.В ней вирусы живут.