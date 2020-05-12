Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что болен коронавирусом. Сейчас представитель Кремля находится в больнице, иные подробности пока неизвестны, пишет РИА "Новости".

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила изданию Daily Storm, что она также госпитализирована с коронавирусом.

В начале апреля вопросы журналистов вызвал бейдж, который Песков надевал на совещания, в том числе с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента, это был блокатор вирусов, который должен был защитить его от коронавируса.

Напомним, недавно стало известно о том, что COVID-19 заболел премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минкульта Ольга Любимова.

За последние сутки в России выявили почти 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 232,2 тысячи заболеваний и 2 116 смертей. Выздоровели 43 512 пациента.