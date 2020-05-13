Длительное отсутствие секса грозит мужчинам онкологическими заболеваниями, импотенцией и тромбозами. Об этом сообщают "Актуальные Новости" со ссылкой на данные исследований ученых из разных стран.

При интимной близости у мужчины повышается уровень эндорфина и окситоцина, которые нейтрализуют последствия стресса. Кроме того, специалисты из Университета Уилкса в Пенсильвании выяснили, что во время секса организм вырабатывает иммуноглобулин А – антитело, которое противостоит болезням.

Его недостаток значительно повышает риск закупорки сосудов и смерти от инсульта. Медики обнаружили, что в теле мужчин, которые занимаются сексом дважды в неделю, уровень иммуноглобулина А на треть выше, чем у тех, кто воздерживаются.

Врачи также обнаружили, что у мужчин, которые эякулируют более 21 раза в год, риск развития рака простаты на 33% ниже. Оргазм препятствует развитию онкозаболеваний, регулируя метаболизм клеток и снижая стресс.

Исследования экспертов из Оксфордского университета доказали, что регулярные половые акты делают человека умнее в старости. Люди, которые регулярно занимались сексом, набирали большие баллы в тестах на беглую речь.

Также отметили и более низкую вероятность развития эректильной дисфункции в старости у тех, кто имеет интимную близость чаще одного раза в неделю.

Регулярный секс важен и для женщин. По данным американского исследования, после длительного перерыва в сексуальной активности в организме падает количество эстрогена, что приводит к проблемам с возбуждением и достижением оргазма, недостатку смазки и развитию новообразований во влагалище.