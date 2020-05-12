Нарушивших самоизоляцию туристов оштрафуют на границе Алтайского края

На границах Алтайского края с другими субъектами РФ начнут штрафовать граждан, которые покидают пределы региона раньше окончания срока самоизоляции. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по краю Ульяна Калинина.

Так, эти меры будут применяться в отношении тех людей, которые прибыли в Алтайский край после введения пропускного режима и должны были провести две недели на самоизоляции. Решив уехать из региона раньше истечения этого срока, гражданину придется уплатить штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, но покинуть пределы края ему разрешат.

Ранее из-за пандемии коронавируса губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел жесткий пропускной режим в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется провести две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует и в Кузбассе.