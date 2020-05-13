Для укрепления иммунитета во время пандемии коронавируса следует употреблять больше квашеной капусты, простокваши и печени трески. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врача-диетолога Веру Шарошкину.
По мнению специалиста, квашеная капуста – отличный продукт во время распространения вирусных инфекций. Он богат витамином С и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет.
Шарошкина рекомендовала также включить в рацион печень трески и простоквашу, которые содержат большое количество кислот, меди, витаминов A и D. Микроэлементы необходимы организму для здорового обмена веществ и противостояния болезням.
Также врач посоветовала каждый день в первых блюдах, гарнирах и салатах использовать свежие укроп, петрушку и лук. Зелень богата витаминами, которые особенно необходимы в весеннее время, однако перед употреблением ее стоит на 15 минут замачивать в воде.
Комментарии
однако перед употреблением её стоит на 15 минут замачивать в воде.
Почему не пояснили, для чего? Нитраты, фосфаты и пр. или а вдруг вирус прицепился и сидит ждет?))
В условиях пандемии необходимы: витамин D, который от солнечного света, и энергетический обмен между людьми через тактильные контакты, проще говоря рукопожатия и обнимания
Спасибо, я уж лучше мяса.