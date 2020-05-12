Организаторы "Бессмертного полка" обратятся в правоохранительные органы со списком IP-адресов, с которых загружали фотографии нацистов под видом советских солдат. Об этом во время пресс-конференции в международном пресс-центре сообщил глава исполкома движения Артем Хуторской.

"Мы зафиксировали все IP-адреса и передадим их в Следком для проведения проверки по гражданам, кто пытается обгадить праздник своими пасквилями. В соцсетях все активные, а попробуйте с этими картинками отойти от подъезда, граждане просто руки и ноги переломают", – подчеркнул Хуторской.

Людей, которые размещали фото фашистов, он назвал "мерзавцами" и "подонками".

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова добавила, что в некоторых случаях фотографии были отредактированы: немецкий офицер оказывался в советской форме. Были и те, кто вместо портретов своих родных ветеранов загружал героев мультфильмов.

Один из примеров: в Томске под именем советского полковника Василия Алексеева в полку "прошел" соратник Адольфа Гитлера, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. А в сообществе одного из торговых центров Челябинска в соцсети "ВКонтакте" некоторое время была размещена фотография самого Гитлера без усов.

Всего на участие в шествии поступило 3 млн заявок. Организаторы продлили акцию на три недели. Волонтеры уже обработали чуть более 2 млн заявок. Из них заблокировали более 300 тысяч анкет. Но большинство из них из-за дублирования заявок.