У жизни, природы или театрального жанра есть свой незыблемый закон – закон смены декораций. И пока мы сидели дома или бежали на работу либо от себя, на подмостки вышел май. Никогда город не бывает так красив, как в эти дни. Майская мизансцена – это головокружительные ароматы цветущих сирени, яблонь, черемухи. Клумбы тюльпанов, ирисов, пионов. Корреспондент amic.ru прошелся по улицам города и запечатлел его краски.