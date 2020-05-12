Часть солдат-срочников из Алтайского края не могут демобилизоваться в положенный срок из-за вынужденных карантинных мер в воинских частях, пишет ИА "Банкфакс".

Как отмечает издание, информация о том, что некоторые срочники не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса, стала распространяться в интернете с середины апреля. К концу месяца ситуация не изменилась, и солдаты вынуждены оставаться в частях на изоляции.

По словам начальника отделения по работе с гражданами военного комиссариата Алтайского края Алексея Жирнова, это действительно так, и сейчас срочники находятся в частях и других воинских формированиях, а по завершению карантинных мер они поедут домой. Он также подчеркнул, что ответственность за военнослужащих сейчас несет командование воинских частей, и принятие каких-либо мер стоит ожидать именно от них.

Однако привести данные о количестве военнослужащих из Алтайского края, которые остаются в частях, Жирнов затруднился. Известно, что в апреле 2019 года в рамках призывной кампании из Алтайского края в войска планировалось отправить около 2,5 тыс. новобранцев.

При этом сами военнослужащие отмечают, что жесткие карантинные меры введены лишь в тех частях, где были выявлены случаи заражения COVID-19. Поэтому некоторые солдаты вернулись домой вовремя.

По некоторым данным, срочникам, которые вынуждены задерживаться в частях, предлагаются денежные выплаты. Вероятно, это дополнительное месячное довольствие, которое у солдат срочной службы составляет около двух тысяч рублей в месяц.