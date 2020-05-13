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Полиция пока не будет штрафовать за нарушение масочного режима в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Стражи порядка ограничатся беседами
Фото: Chelindustry.ru

Фото: Chelindustry.ru

Жителей Алтайского края не будут штрафовать за нарушение масочного режима. Во всяком случае, пока. Об этом рассказала начальник отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД Светлана Ляпунова.

"Пока мы будем вести разъяснительную работу. Будем разъяснять, будем предупреждать, будем настоятельно рекомендовать пользоваться средствами защиты. К каждому случаю сотрудники полиции будут подходить индивидуально. В любом случае, если человек будет находиться без маски в том месте, которое обозначено указом губернатора, сотрудники полиции будут настоятельно рекомендовать использовать защитное средство", — цитируют Ляпунову "Вести-Алтай".

Как уже сообщал amic.ru, масочный режим введен в Алтайском крае с 12 мая указом губернатора Виктора Томенко. Документ обязывает население носить защитные маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси. 

Заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 12 мая заявила, что для нарушителей масочного режима предусмотрены штрафы, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание для физлиц в размере от одной до 30 тысяч рублей.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.05.2020 07:49
- гость -

А-ха-ха. Очень смешно. Вслед за периодом как бы нерабочих дней и как будто бы карантинных мероприятий начался период почти что масочного режима. Но это не точно.

13.05.2020 08:00
гость

Стражи порядка ограничатся беседами

Многие обязательно выслушают. И даже тут же при них достанут маску и наденут

13.05.2020 08:21
Мадам

Специально в нашем районе обошла все аптеки: их у нас 5. Масок нет ни в одной. И как?

13.05.2020 08:40
Месье

13.05.2020 08:21
Мадам

Специально обошел несколько аптек в своем районе - маски есть везде, как многоразовые так и одноразовые. Даже с рисунком многоразовые попадались в газетных киосках. Вот так.

13.05.2020 08:43
- гость -

Мадам, сделайте маску из трусов

13.05.2020 08:51
- гость -

Пардон,мадам.

13.05.2020 08:59
Мадам

Мусью: О как! Спасибо. попробую в киосках поискать...

13.05.2020 09:00
- гость -

Стражи порядка ограничатся беседами

я так понимаю под беседами понимается вынесение постановления о предупреждении...

а так таки да, статья новая, вновь введеная )))

КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)

п.2 Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей...

13.05.2020 09:05
- гость -

Ну во-первых, штрафовать не за что;
во-вторых, если массово начнут штрафовать, люди на это спокойно смотреть не будут

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