В Республике Алтай выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вирус подтвердился у 24-летней жительницы Горно-Алтайска, ранее контактировавшей с заболевшими, и 58-летнего горожанина, который вернулся с вахты из другого региона. У обоих инфицированных при тестировании были диагностированы симптомы ОРВИ.

Таким образом, общее число заболеваний в Горном Алтае достигло 65.

Напомним, 12 мая в республиканский оперштаб сообщил о трех новых случаях инфицирования. Тогда коронавирус подтвердился у 72-летней жительницы Горно-Алтайска, а также у двух жительниц Кош-Агачского района — родственниц рабочих, у которых выявили инфекцию 11 мая.