Детский праздник с доставкой на дом. Как на Алтае отпразднуют 1 июня

В условиях пандемии коронавируса во всем мире, в России и в Алтайском крае в частности отменяется много важных и интересных мероприятий. Но, к счастью, некоторые из них переупаковываются в онлайн-формат. Например, в День защиты детей на Алтае проведут праздник-ярмарку "Алтайский край – территория детства". О том, как идет подготовка, в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказала организатор, куратор этого проекта Олеся Лободина.

– Как возникла идея "переупаковать" такой важный праздник-ярмарку "Алтайский край – территория детства"?

– Идея возникла в конце апреля. Дело в том, что этот праздник ждут и дети, и взрослые. Каждый год он проходил очень масштабно на главной площади города. Сначала мы подумали даже не о самом празднике, а о том, как в сложившейся ситуации помочь бизнесу, который сейчас у нас на стопе.

Я сама являюсь социальным предпринимателем, тесно общаюсь и вижу какая обстановка у каждого. И у меня появилась идея, как стимулировать спрос, пока они не работают. А уж потом – как это соединить с праздником. Со своей идеей я пришла в центр "Мой бизнес". Там меня поддержали. Затем мы представили доработанную и "упакованную" идею управлению по предпринимательству. Все праздничные дни мы усердно трудились и разработали площадку. Глобальная работа уже проделана и сейчас мы на этапе поиска предпринимателей, которые будут на этой площадке размещены.

– Как будет проходить мероприятие онлайн?

– У нас уже была такая практика. Мы проводили мероприятие в формате офлайн и представляли предпринимателей. Занимались площадкой услуг и товаров в сфере детства. Все это происходило в игровой форме. Поэтому здесь примерно понимаем концепт. Но одно дело, когда ты работаешь онлайн, а другое – когда проводишь реальное мероприятие. Когда мы стали расписывать сценарий праздника, то поняли, что пять минут онлайн – это огромное количество времени. Чем его забивать? Это же должен быть интересный контент. И оказалось, что нашего опыта недостаточно.

Обратились к специалистам, и на сегодняшний день концепция такая: на сайте ярмаркадетства.рф (он сейчас находится в разработке) будут представлены все предприниматели Алтайского края, которые поставляют товары и услуги для детей.

Такая узкая направленность, как сфера детства, самая пострадавшая. 85% социальных предпринимателей в настоящее время требуется поддержка. Вы заходите на эту платформу и видите, какие услуги и какой предприниматель их предлагает, делая скидку от 30% именно в этот день.

Тем самым бизнесмен создает себе финансовую подушку безопасности и закрывает какие-то свои нужды, а потребитель экономит семейный бюджет. Ведь когда все откроется, вы все равно будете ходить в бассейн, на фитнес или водить ребенка на кружок.

– Очень ждем этого времени!

– Именно сейчас вы, поддержав наших предпринимателей, сэкономите семейный бюджет!

– Этот сайт уже сейчас работает или с 1 июня?

– Мы его запустим за неделю до праздника. На сегодняшний день есть уже каркас, мы его видели, корректировали, а презентация и старт, когда можно будет делать покупки, состоится 1 июня в 11 часов.

– Итак, 1 июня с 11:00 можно зайти на сайт ярмаркадетства.рф и купить различные услуги и абонементы со скидкой 30%. Это одни момент. А что насчет самого праздника?

– Мы должны через призму экрана, как через защитную маску, принести праздник в каждую квартиру. Как это будет выглядеть? У нас будет несколько площадок. Одна из них официальная, где ведущий представляет нашу электронную площадку. Он знакомит с правилами, рассказывает, как воспользоваться услугами и о самом событии. Дальше он передаст слово площадке детства. Она будет празднично оформлена, будут приглашены аниматоры, гости с животными, клоуны, которые расскажут, как можно развлекаться дома, какие интересные семейные штуки можно делать, представят новые челленджи, которые сейчас идут на YouTube и в TikTok.

– Где можно будет посмотреть эту трансляцию?

– На этом же сайте будет ссылка "Смотреть трансляцию". А еще у нас будет прямое включение доставки подарков, то есть в прямом эфире можно участвовать в викторинах, розыгрышах и выигрывать призы. Когда вы, находясь у экранов дома, на даче, на работе, выигрываете приз, вам ростовые куклы доставят подарок и праздничные шары.

– Значит, праздник придет на дом! К детям и к взрослым!

– Эта доставка будет действовать по всему Алтайскому краю.

– Надеюсь, бесконтактным методом, чтобы никто не заразился.

– Ростовая кукла максимально безопасна. Представляете, сколько у нее защитных слоев! Конечно, никаких контактов, никаких посторонних людей.

– Сфотографироваться можно будет с этой куклой?

– Да, можно. Все это будут показывать в прямом эфире: доставка подарка, эмоции. Мы хотим поделиться праздником, и чтобы все порадовались вместе с нами.

– Есть что-то еще? Наверняка есть еще какие-нибудь элементы, о которых вы не рассказали.

– Когда берешься за такое большое мероприятие, начинаешь искать идеи каждый день. Вчера у нас были одни, сегодня другие. Мы решили в прямом эфире рассказать о предпринимателях. Это будут краткие сюжеты. Как раз от них мы и будем проводить розыгрыши. Например, нет у вас возможности сегодня купить, зато есть альтернатива – выиграть. Будет порядка 20 розыгрышей. И если не получится выиграть телефон, то хорошее настроение и праздничные шары – запросто.

– Какие призы? Есть уже понимание или список еще формируется?

– Призы еще формируются, потому что предприниматели-участники каждый день добавляются, каждый день звонят партнеры. Не все сразу понимают, что это за платформа, "зачем мне это надо, я же не работаю". Наша команда, которая трудится над этим праздником, очень большая. Юридический отдел готовит документы, чтобы все было правильно, чтобы обезопасить и предпринимателей, и покупателей. Административный отдел бесконечно думает о том, как все это сделать правильно. Менеджеры общаются с предпринимателями. Творческая составляющая, которая будет заниматься прямым эфиром.

– Сколько человек работает над праздником?

– Порядка 30.

– Это, наверное, сопоставимо с реальным праздником?

– Да, просто, когда ты проводишь реальный праздник, вот я их уже двадцать лет провожу, ты уже знаешь схемы, и участники примерно понимают из чего, например, состоит выставка. Есть, конечно, нюансы, но человек себе уже нарисовал картинку в голове.

– Тут все новое!

– Мы всем говорим: "Пожалуйста, позвоните, поговорим. Если вы не знаете, как переупаковаться, поможем. А может и не надо все это делать. Мы продаем ваши услуги, которые вы потом в офлайн будете отрабатывать. Мы серьезная организация, у нас серьезное мероприятие. Мы делаем все возможное, чтобы всем было безопасно: и тем, кто покупает у нас на сайте, и тем, кто продает". Чтобы предприниматели понимали, что мы позаботимся о том, чтобы площадка была известна, популярна и работала.

– Сейчас самый подходящий момент пригласить предпринимателей, будущих партнеров посотрудничать, представить свои услуги и товары в рамках праздника.

– Я призываю всех предпринимателей, которые работают в сфере услуг детства, нам позвонить. Я уверена, что мы найдем тот формат, который вам подойдет в рамках нашего проекта. Именно сегодня мы должны быть вместе, создавать общий ресурс на продвижение нашего бизнеса. Даже если вы считаете, что ничего не получится, позвоните. И я уверена, что мы найдем выход.

– Придумаем вариант, да?

– Да, придумаем вариант!

– Каким сферам было бы полезным участие в вашем проекте?

– Это оздоровительная сфера: бассейны, фитнес-центры. Развивающая деятельность: кружки, обучение языкам, легоцентры, робототехника, рисование, балетные школы, подготовка к школе, работа психологов, гончарные мастерские. Что касается товаров – это игрушки, одежда, школьные принадлежности и многое другое. Сфера услуг детства включает много видов деятельности: шарики вы надуваете, праздник оформляете, программы анимационные делаете. Это все относится к нам. И, конечно, те, кто занимается особенными детьми, особенным детством, тоже относятся к нашей отрасли.

– Хорошо, что вы затронули сферу услуг, ей сейчас очень грустно. Не всем удалось "переупаковаться" в онлайн. Я знаю, ряд школ ведет занятия с детьми через интернет, и дети успешно занимаются, но не всегда и не всем это удается. И очень хорошо, что вы активизируете эту сферу. Конечно, мы надеемся, что скоро отменят ограничительные мероприятия и снова можно будет ходить в бассейны и на развивающие занятия. Но пока ждем!

– В любом случае, даже сейчас, используя данное время, можно выйти на площадку, познакомиться с предпринимателями, которые предлагают свои услуги на этом рынке. Может, вы найдете как раз то направление, которое давно хотели развивать у своего ребенка, но представления не имели, что такой центр есть в нашем городе. Я сама мама двоих детей, с каждым этапом взросления узнаю много нового в этой сфере. Вырос у вас ребенок, ему восемнадцать лет, у него другие проблемы, а оказывается, и такое направление есть у нас! И для самых маленьких, новорожденных будут услуги. Можно что-нибудь и на будущее присмотреть!

– Здорово, что будет создана единая база, где не по частичкам, не по крупицам можно будет все это посмотреть. Я знаю, что вы активно сотрудничаете с властью в рамках проекта, в частности с фондом МСП. В чем его роль в реализации вашего проекта?

– Если бы фонд не поддержал мою идею, то она не переросла бы в этот большой проект. Очень важно, что здесь умеют слушать. Где-то ты просто получаешь ценный совет, а где-то – поддержку. И в этом случае Центр инноваций социальной сферы, центр "Мой бизнес" – это феи с волшебной палочкой. Взмахнули и сказали: "Будет!" Дальше было согласование с управлением, но главное решение принимал центр "Мой бизнес". Всем огромное спасибо! И предприниматели, и родители эти общие старания оценят.

– Дайте совет, или может какие-то полезные курсы для наших предпринимателей, которые бы помогли наладить дела.

– Сейчас очень много разных прямых включений, вебинаров, каждый старается с кем-то "попартнериться", рассказать. Я смотрела Сибирский форум, где предприниматели рассказывали, как они сейчас выходят из ситуации. Это были люди-практики. Не эксперты, которые делают прогнозы, а люди, которые каждый день ищут выход. Вот именно такой форум и дал мне толчок. Я ему очень благодарна. Я бы посоветовала смотреть форумы реальных предпринимателей, которые переживают такую же ситуацию, что и вы.

Смотреть только успешный опыт. Фильтровать. Не нужно смотреть неудачные примеры. Нужно брать лучшее у лучших и перетрансформировать под себя. А что касается этого мероприятия, ведь была же другая идея. Хотели пустить онлайн-трансляцию совместно с телевизионной трансляцией.

После долгих разговоров решили оставить только онлайн-версию. Я думаю, что если это все зайдет так, как мы планируем, то потом будет и офлайн-версия, а онлайн-версия останется для тех, кто не смог прийти. Ведь это праздник для всех жителей Алтайского края. Я думаю, что эта тема будет жить долго.

– Коронавирус учит работать и заставляет нас думать. Желаем вам удачи в реализации этой замечательной идеи. Будем 1 июня смотреть трансляцию праздника-ярмарки "Алтайский край – территория детства".

– Спасибо большое. Мы будем очень стараться!

– Еще хотела затронуть одну тему. Не все из наших слушателей знают, что Олеся Лободина – директор Алтайской резиденции Деда Мороза. Замечательная резиденция, которую очень любят и дети, и мамы. Раньше она находилась в парке "Лесная сказка", а потом переехала. Расскажите, какова судьба резиденции? Какие проекты у вас готовятся в рамках резиденции?

– Резиденции в этом году исполняется восемь лет. Сейчас уже идет активная подготовка к сезону. Всеми продуктами, новыми идеями, которые требуют длительной подготовки, мы уже полноценно занимаемся. Мы запускаем и реализуем новый проект "Интерактивная карта сказочных объектов России".

– Интересно!

– Да, в октябре мы будем презентовать этот проект. Будет большая пресс-конференция, будут приглашены сказочники. Это такой туристический продукт, где нашим посетителям будут рассказывать обо всех официальных сказочных объектах в России. Можно будет посмотреть, что происходит в этих резиденциях и пообщаться с главными героями.

Данную идею я презентовала 18 ноября 2019 года на дне рождения у российского Деда Мороза в Великом Устюге. Сказочники меня поддержали, и сейчас мы активно делаем эту карту. Кажется, что все просто. Вот придумала я волшебницу и нарисовала. Одна команда думает, как эти проводочки будут цепляться, другая команда рисует огромную, шестиметровую карту из дерева с прослойкой.

– Очень интересно! Приоткройте завесу, у нас-то на Алтае много таких волшебных мест?

– На Алтае из официальных только мы.

– Где вы будете этой зимой детишек встречать?

– Мы планировали строить сказочный край.

– Помню, помню эту идею.

– Да, но на сегодняшний день даже те будущие инвесторы, которые рассматривали этот проект, заморожены. Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации никто о стройке и думать не будет. Но у нас есть предварительная договоренность с одним объектом, что пять лет мы будем базироваться в городской локации.

– Где она будет находиться?

– Пока не могу сказать. Опыт последних лет мне говорит: сначала подпиши, а потом рассказывай.

– Значит, Дедушка Мороз будет в городе?

– У него теперь всегда будет городская локация. Если все будет хорошо, то в июле мы приступаем к новому проекту "Дом сказок". Он будет базироваться на территории резиденции и работать круглогодично. И каждые полгода сюда будет приезжать экспозиция из сказочных музеев России вместе со сказочными героями этого музея.

– Не обязательно Дед Мороз, может и другие герои появятся?

– У нас будут приглашенные герои из тех резиденций, которые официально существуют в России. По поводу героя Алтайского края у нас уже есть задумка, уже проведены первые переговоры по поводу сказочного героя, который мог бы представлять наш край на сказочной карте России. Это Дед Медвед – герой, которого Комитет по развитию туризма г. Барнаула давно уже популяризует. Пишет легенды, рассказывает нашим туристам. Было принято решение, что на территории Дома сказок будет и его локация, и герой появится тоже.

– Давайте расскажем нашим слушателям, где будет построен Дом сказок?

– Дом сказок будет на территории резиденции Деда Мороза. Она работает с 18 ноября по январь. А Дом сказок будет работать круглый год. Останется одна из локаций, Кабинет Деда Мороза, который трогать нельзя из-за трона, личных вещей. А остальное будет меняться в зависимости от экспозиции. Мы хотим показать детям Алтайского края все сказочные объекты, которые есть. Познакомить ближе, показать те музеи, в которых детям не удастся побывать. Поэтому приедут сюда, чтобы соприкоснуться со сказкой.

– Тема очень хорошая. Понятно, что сейчас ограничения, но они закончатся. И погрузившись, заинтересовавшись, можно съездить в Великий Устюг и в другие регионы, где есть интересные объекты.

– В прошлом году мы сделали пилотную карту, распечатали на баннере и связались с организаторами всех объектов, получили у них информацию. И стали рассказывать нашим посетителям. 80% из них думали, что мы им неправду говорим.

– Все это сказки!

– Колобка!? Какого Колобка!? У Колобка своя резиденция!? Почему взрослым интересно у нас? Они узнают много нового, стоят и спрашивают: "Правда!?", "Серьезно!?". И когда мы поняли, что они на самом деле не знают, не понимают, мы решили, что это должен быть зрительный вау-эффект, чтобы они могли поздравить Снеговика в Архангельске с Днем рождения, чтобы сказочные герои были ближе к детям.

– Итак, есть у нас Снеговик со своей резиденцией, Дед Мороз в Великом Устюге.

– Более 28 зарегистрированных сказочных объектов.

– Давайте самые интересные назовем. Какие, где находятся?

– Музей шляп – это резиденция матушки Метелицы. С ними ведем переговоры, чтобы музей к нам первым приехал. Будем презентовать наш проект 18 ноября на день рождения Деда Мороза. Мы приглашены в качестве почетных гостей и будем принимать участие.

– Где у нас Колобок живет?

– До Урала мы одни. А дальше – Золотое кольцо России. Там все рядышком находятся, и в зависимости от экспозиции мы будем приглашать. Это и Колобок, и Змей Горыныч, и музей Мышки, и Метелица, и Соборский Дед Мороз, Дед Трескун.

– Я желаю вам обязательно этих героев привезти, привезти кусочек их резиденции на выставку, чтобы наши дети их могли увидеть. Я услышала фразу: "До Урала мы одни", значит, у нас есть перспектива пригласить сибирских детей в гости?

– Новосибирск приезжал к нам. Когда мы планировали открыть большой сказочный парк, мы и хотели, чтобы дети могли приехать, переночевать и посмотреть больше чем в рамках двух-трех часов, чтобы охват времени был побольше.

– Олеся, спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Я желаю, чтобы проекты все осуществились. Хочу напомнить нашим слушателям, что первую часть эфира мы говорили о празднике-ярмарке "Алтайский край – территория детства", который состоится 1 июня.

– Главное, помнить слова нашего Деда Мороза о том, что настоящее волшебство живет внутри нас.

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