До 1 октября 2020 года на сайте "Госуслуги" принимают заявления на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, о которых президент России Владимир Путин объявил во время обращения 11 мая.

Как сообщает РИА "Новости", по данным на вечер 12 мая число заявок от россиян превысило один миллион.

Отметим, что для оформления выплат создали отдельную страницу. На нее можно перейти по ссылке.

Ранее amic.ru писал, что глава государства ввел целый комплекс мер поддержки семей с детьми. В частности, на крупные выплаты могут рассчитывать малоимущие семьи. Их размер составит около 33 тысяч рублей.