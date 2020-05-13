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Гендиректора строительной фирмы осудят за махинации на ГЛК "Манжерок"

, ИА "Амител"
Бизнесмена обвиняют в присвоении денег
Фото: ayshotel.ru

Фото: ayshotel.ru

В Республике Алтай завершилось расследование уголовного дела в отношении директора одной из строительных фирм. Его обвиняют в хищении бюджетных средств при монтаже системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок".

Следователи установили, что АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" в качестве субподрядчика привлекло к работам одну из строительных фирм. Гендиректор организации приказал своим работникам установить трубу гораздо меньшей стоимости, после чего представил подложные документы. Разницу более чем в 10 млн рублей руководитель присвоил себе, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

Как уже сообщал amic.ru, ранее под следствие из-за возможных махинаций при строительстве системы оснежения ГЛК "Манжерок" попали чиновники из правительства Республики Алтай и Управления капитального строительства. По данным республиканского Следкома, госслужащие превысили должностные полномочия, подписав ряд актов приемки выполненных работ на общую сумму порядка 505 млн рублей. При этом на 94 млн рублей из этой суммы работы выполнены не были.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.05.2020 11:45
- гость -

Хорошо строят, ничего не скажешь... Условкой и штрафом в 30.00р отделается, пипл схавает, проверено...

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