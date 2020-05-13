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Число заразившихся коронавирусом резко выросло в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За минувшие сутки подтвердили почти полсотни новых случаев инфицирования
Фото: fakty.ua

Фото: fakty.ua

В Алтайском крае число зараженных коронавирусом за минувшие сутки выросло на 43. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи зарегистрированы в Барнауле – 11, Бийске – 11, Змеиногорском районе – 6, Славгороде – 4, Павловском районе – 3, Новоалтайске – 3, Благовещенском районе – 2, Бийском районе – 1, Поспелихинском районе – 1, Тальменском районе – 1.

Таким образом, общее число инфицированных в регионе увеличилось до 770 человек.

Как уже сообщал amic.ru, масочный режим введен в Алтайском крае с 12 мая указом губернатора Виктора Томенко. Документ обязывает население носить индивидуальные защитные средства в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси. 

При этом жителей региона пока не будут штрафовать за нарушение масочного режима, отметили в краевом ГУ МВД.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.05.2020 11:31
ГОсть

Количество заражённых шло только вверх и вот на тебе с 12 все на работу, этого и надо сейчас ждать, вчера же кишило везде и в транспорте в первую очередь

13.05.2020 11:33
- гость -

На что рассчитывает наш губернатор, введя масочный режим без штрафов за его нарушение? На сознательность граждан? Мы в какой стране живем-то? Как ходили без масок, так и ходят. А руководители ТЦ просят продавцов закрывать на это глаза.

13.05.2020 11:39
- гость -

Никогда такого не было и вот опять! Неужели наши сознательные сограждане на майских праздниках не соблюдали самоизоляцию? Да быть такого не может! https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2018/08/o8.jpg

13.05.2020 11:47
месный

13.05.2020 11:33
- гость -

Ты ахренел чтоли?!?!? Какие штрафы? Сначала обеспечьте масками всех, сертифицированными, за разумные деньги, а не вот этой бижутерией с конским ценником!!!!

13.05.2020 11:50
- гость -

Носители вируса среди нас и их никто не выявляет. То есть нас специально заражают чтобы выработать общий иммунитет ценой гибели части населения. Когда будут тестировать всех? Чтобы сохранить больше жизней.

13.05.2020 11:51
- гость -


13.05.2020 11:33
- гость -
Ну Вам же никто не запрещает ходить в маске! Для чего мне, здоровому человеку носить этот намордник? Что бы не заразить Вас? Так Вы и так в маске! Видите человека без маски, не приближайтесь к нему и все. Вы боитесь вируса, а я нет. Вы верите властям, а я нет. Я же не навязываю свои принципы Вам, почему кто то должен навязывать свои хотелки мне? Маска приносит большую пользу продавцам и производителям этих изделий. Сейчас самый момент нажиться на этом товаре!

13.05.2020 11:52
Alex1976

Уже не раз говорилось что этого можно было избежать только введя жесткие меры, такие как ЧС и карантин, но у нас же вождь самоустранился от всех проблем, на губеров все скинул и сидит себе в бункере. И отмена недокарантина, в пик эпидемии, этому яркий пример. Рейтинги важнее населения.

13.05.2020 11:54
гость

За время самоизоляции одной из главных губернаторских задач было наращивание коек для больных с COVID-ом. Резерв в стране создан. По отчету Голиковой 41,3% "коронавирусных коек" свободны. Это значит, что регионы готовы принять больных, даже в случае повышения их прироста. В более широком смысле это означает, что взятая пауза, по мнению правительства, позволила подготовится к эпидемии, поэтому всем пора выходить на улицы, заражаться и получать иммунитет. Этим и объясняются шутки , когда меры начинают отменять на пике пандемии. Пора ловить COVID-19 и получать антитела. Нельзя вечно сидеть дома, боясь заразы.

13.05.2020 11:56
Мимопроходящий

Строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Объявили в конце марта карантин - все повалили на шашлыки. Продавцы задрали ценник на маски - их никто не штрафует. Что руководство у нас в стране, что вертикаль власти, что народ - все друг друга достойны!

13.05.2020 11:57
- гость -

Что говорил покойный Задорнов, земля ему пухом? "Ну, т...." Как же он был прав.... , земляки, не находите? Продолжайте упираться рогом, диванные эксперты. И правда, маски вам без надобности.

13.05.2020 12:00
гость


13.05.2020 11:33
- гость -

На что рассчитывает наш губернатор, введя масочный режим без штрафов за его нарушение? На сознательность граждан? Мы в какой стране живем-то? Как ходили без масок, так и ходят. А руководители ТЦ просят продавцов закрывать на это глаза.

Полностью согласен!

13.05.2020 12:03
Гость

Маски сделайте по нормальным ценам, а потом уж штрафуйте!!!

13.05.2020 12:04
Alex1976

13.05.2020 11:56
Мимопроходящий
Объявили в конце марта карантин

Это где карантин был объявлен? Поясните мне или я не понимаю что-то.

13.05.2020 12:05
Z

Реально? Не надоело Вам мусолить про эти маски?

Давайте анекдоты лучше рассказывать/писать:

Деревня, бревенчатая изба.
Мужик в ушанке и телогрейке выходит на крыльцо, смачно потягивается:
- Как хочется по-работать... Пойду полежу, мож отпустит....

13.05.2020 12:09
- гость -

Давно писали,что регионы идут с ОГРОМНЫМ отставанием. Да Алтайский край ещё пошёл своим путем.

13.05.2020 12:12
Гость

А почему вы вините шашлыки с майских праздников? А то, что сейчас работаем, ездим в транспорте везде масса народа это что безопаснее шашлыка? Думаю вряд ли

13.05.2020 12:13
- гость -

мне одному не понятно, почему количество заражённых пишут не вычитая количество выздоровевших.? эт чтоб понагнетать..

13.05.2020 12:13
- гость -

Итоги самоизоляции видим,видим все "предпринятые" меры.

Мне особенно нравится,что больных с бессимптомным течением COVID-19 в Алтайском крае будут лечат на дому.

13.05.2020 12:14
Мимопроходящий

13.05.2020 12:04
Alex1976

Ну согласен. Ну может быть и не обьявили. А надо бы! И построже! А так понадеялись на сознательность граждан и промахнулись.

13.05.2020 12:14
- гость -


13.05.2020 12:05
Z
В поддержку:
- В детстве я завидовал взрослым, мол, пришел с работы и никакой домашки, отдыхай. Я тогда не знал, что взрослые после работы хотят только умереть.
- Умирать нельзя - надо ещё домашку детям делать!

13.05.2020 12:17
- гость -

Рекомендация:
Если хотите погулять по утрам, а собачки у вас нет, возьмите с собой баночку с анализом и ходите до клиники и обратно.

13.05.2020 12:17
- гость -

А что удивляться? Посмотрите на количество людей в автобусах?
Ну ввели маски,которые надо было вводить полтора месяца назад.

13.05.2020 12:19
- гость -

Ну вот и повеселее стало... А то все маски да вирус... Жить и радоваться жизни надо! Надо не про вирусы читать а анекдоты!

13.05.2020 12:21
- гость -

13.05.2020 12:03
Гость
Маски сделайте по нормальным ценам, а потом уж штрафуйте!!!

Вот вы терпилы!они бесплатные должны быть!

13.05.2020 12:21
Гость

Хожу в магазин с пустым ведром вместо пластикового пакета, это экологично и к тому же гарантирует, что тебя будут избегать по крайней мере суеверные люди.Масочников тоже отпугивает .

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