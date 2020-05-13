В Алтайском крае число зараженных коронавирусом за минувшие сутки выросло на 43. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Новые случаи зарегистрированы в Барнауле – 11, Бийске – 11, Змеиногорском районе – 6, Славгороде – 4, Павловском районе – 3, Новоалтайске – 3, Благовещенском районе – 2, Бийском районе – 1, Поспелихинском районе – 1, Тальменском районе – 1.
Таким образом, общее число инфицированных в регионе увеличилось до 770 человек.
Как уже сообщал amic.ru, масочный режим введен в Алтайском крае с 12 мая указом губернатора Виктора Томенко. Документ обязывает население носить индивидуальные защитные средства в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.
При этом жителей региона пока не будут штрафовать за нарушение масочного режима, отметили в краевом ГУ МВД.
Комментарии
Количество заражённых шло только вверх и вот на тебе с 12 все на работу, этого и надо сейчас ждать, вчера же кишило везде и в транспорте в первую очередь
На что рассчитывает наш губернатор, введя масочный режим без штрафов за его нарушение? На сознательность граждан? Мы в какой стране живем-то? Как ходили без масок, так и ходят. А руководители ТЦ просят продавцов закрывать на это глаза.
Никогда такого не было и вот опять! Неужели наши сознательные сограждане на майских праздниках не соблюдали самоизоляцию? Да быть такого не может!
13.05.2020 11:33
- гость -
Ты ахренел чтоли?!?!? Какие штрафы? Сначала обеспечьте масками всех, сертифицированными, за разумные деньги, а не вот этой бижутерией с конским ценником!!!!
Носители вируса среди нас и их никто не выявляет. То есть нас специально заражают чтобы выработать общий иммунитет ценой гибели части населения. Когда будут тестировать всех? Чтобы сохранить больше жизней.
13.05.2020 11:33
- гость -
Ну Вам же никто не запрещает ходить в маске! Для чего мне, здоровому человеку носить этот намордник? Что бы не заразить Вас? Так Вы и так в маске! Видите человека без маски, не приближайтесь к нему и все. Вы боитесь вируса, а я нет. Вы верите властям, а я нет. Я же не навязываю свои принципы Вам, почему кто то должен навязывать свои хотелки мне? Маска приносит большую пользу продавцам и производителям этих изделий. Сейчас самый момент нажиться на этом товаре!
Уже не раз говорилось что этого можно было избежать только введя жесткие меры, такие как ЧС и карантин, но у нас же вождь самоустранился от всех проблем, на губеров все скинул и сидит себе в бункере. И отмена недокарантина, в пик эпидемии, этому яркий пример. Рейтинги важнее населения.
За время самоизоляции одной из главных губернаторских задач было наращивание коек для больных с COVID-ом. Резерв в стране создан. По отчету Голиковой 41,3% "коронавирусных коек" свободны. Это значит, что регионы готовы принять больных, даже в случае повышения их прироста. В более широком смысле это означает, что взятая пауза, по мнению правительства, позволила подготовится к эпидемии, поэтому всем пора выходить на улицы, заражаться и получать иммунитет. Этим и объясняются шутки , когда меры начинают отменять на пике пандемии. Пора ловить COVID-19 и получать антитела. Нельзя вечно сидеть дома, боясь заразы.
Строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Объявили в конце марта карантин - все повалили на шашлыки. Продавцы задрали ценник на маски - их никто не штрафует. Что руководство у нас в стране, что вертикаль власти, что народ - все друг друга достойны!
Что говорил покойный Задорнов, земля ему пухом? "Ну, т...." Как же он был прав.... , земляки, не находите? Продолжайте упираться рогом, диванные эксперты. И правда, маски вам без надобности.
13.05.2020 11:33
- гость -
На что рассчитывает наш губернатор, введя масочный режим без штрафов за его нарушение? На сознательность граждан? Мы в какой стране живем-то? Как ходили без масок, так и ходят. А руководители ТЦ просят продавцов закрывать на это глаза.
Полностью согласен!
Маски сделайте по нормальным ценам, а потом уж штрафуйте!!!
13.05.2020 11:56
Мимопроходящий
Объявили в конце марта карантин
Это где карантин был объявлен? Поясните мне или я не понимаю что-то.
Реально? Не надоело Вам мусолить про эти маски?
Давайте анекдоты лучше рассказывать/писать:
Деревня, бревенчатая изба.
Мужик в ушанке и телогрейке выходит на крыльцо, смачно потягивается:
- Как хочется по-работать... Пойду полежу, мож отпустит....
Давно писали,что регионы идут с ОГРОМНЫМ отставанием. Да Алтайский край ещё пошёл своим путем.
А почему вы вините шашлыки с майских праздников? А то, что сейчас работаем, ездим в транспорте везде масса народа это что безопаснее шашлыка? Думаю вряд ли
мне одному не понятно, почему количество заражённых пишут не вычитая количество выздоровевших.? эт чтоб понагнетать..
Итоги самоизоляции видим,видим все "предпринятые" меры.
Мне особенно нравится,что больных с бессимптомным течением COVID-19 в Алтайском крае будут лечат на дому.
13.05.2020 12:04
Alex1976
Ну согласен. Ну может быть и не обьявили. А надо бы! И построже! А так понадеялись на сознательность граждан и промахнулись.
13.05.2020 12:05
Z
В поддержку:
- В детстве я завидовал взрослым, мол, пришел с работы и никакой домашки, отдыхай. Я тогда не знал, что взрослые после работы хотят только умереть.
- Умирать нельзя - надо ещё домашку детям делать!
Рекомендация:
Если хотите погулять по утрам, а собачки у вас нет, возьмите с собой баночку с анализом и ходите до клиники и обратно.
А что удивляться? Посмотрите на количество людей в автобусах?
Ну ввели маски,которые надо было вводить полтора месяца назад.
Ну вот и повеселее стало... А то все маски да вирус... Жить и радоваться жизни надо! Надо не про вирусы читать а анекдоты!
13.05.2020 12:03
Гость
Маски сделайте по нормальным ценам, а потом уж штрафуйте!!!
Вот вы терпилы!они бесплатные должны быть!
Хожу в магазин с пустым ведром вместо пластикового пакета, это экологично и к тому же гарантирует, что тебя будут избегать по крайней мере суеверные люди.Масочников тоже отпугивает .