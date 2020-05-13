В Алтайском крае число зараженных коронавирусом за минувшие сутки выросло на 43. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи зарегистрированы в Барнауле – 11, Бийске – 11, Змеиногорском районе – 6, Славгороде – 4, Павловском районе – 3, Новоалтайске – 3, Благовещенском районе – 2, Бийском районе – 1, Поспелихинском районе – 1, Тальменском районе – 1.

Таким образом, общее число инфицированных в регионе увеличилось до 770 человек.

Как уже сообщал amic.ru, масочный режим введен в Алтайском крае с 12 мая указом губернатора Виктора Томенко. Документ обязывает население носить индивидуальные защитные средства в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.

При этом жителей региона пока не будут штрафовать за нарушение масочного режима, отметили в краевом ГУ МВД.