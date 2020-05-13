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312 человек вернулись в Алтайский край из-за рубежа за две недели

, ИА "Амител"
Более четверти из них прибыли из Монголии
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов Сибири по числу туристов, вернувшихся из-за границы с 27 апреля по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Тройку лидеров составили Омская, Иркутская и Новосибирская области. Они приняли назад 768, 524 и 455 местных жителей соответственно.

Немного от них отстали Красноярский (412) и Алтайский (312) края. Меньше всего из зарубежья прибыло жителей Кемеровской (138) и Томской (57) областей, а также  республик Хакасия (81), Алтай (56) и Тува (16).

В общей сложности в Сибирский федеральный округ за этот период вернулись свыше 2,8 тысячи человек из 65 стран.

Отметим, что в основном на родину в Сибирь люди возвращаются из Казахстана. Оттуда за две недели в СФО прибыли 516 человек.

Далее в рейтинге идут Китай (325), Монголия (210), Таиланд (190) и Вьетнам (126).

Что касается Алтайского края, то здесь ситуация сложилась следующим образом: из Монголии вернулось 86 человек (27,56%), из Китая – 46 (14,74%), Вьетнама – 20 (6,41%), Германии – 20 (6,41%) и Казахстана – 19 (6,09%).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.05.2020 10:20
- гость -

А что они ещё туда выезжают? И кто их туда еще выпускает?

13.05.2020 11:23
- гость -

Кто их тут ждал?

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