Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов Сибири по числу туристов, вернувшихся из-за границы с 27 апреля по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Тройку лидеров составили Омская, Иркутская и Новосибирская области. Они приняли назад 768, 524 и 455 местных жителей соответственно.

Немного от них отстали Красноярский (412) и Алтайский (312) края. Меньше всего из зарубежья прибыло жителей Кемеровской (138) и Томской (57) областей, а также республик Хакасия (81), Алтай (56) и Тува (16).

В общей сложности в Сибирский федеральный округ за этот период вернулись свыше 2,8 тысячи человек из 65 стран.

Отметим, что в основном на родину в Сибирь люди возвращаются из Казахстана. Оттуда за две недели в СФО прибыли 516 человек.

Далее в рейтинге идут Китай (325), Монголия (210), Таиланд (190) и Вьетнам (126).

Что касается Алтайского края, то здесь ситуация сложилась следующим образом: из Монголии вернулось 86 человек (27,56%), из Китая – 46 (14,74%), Вьетнама – 20 (6,41%), Германии – 20 (6,41%) и Казахстана – 19 (6,09%).