Среда, 13 Май, 11:21

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,43
€ 79,44
25°

232243 +0
Обь
446см -27


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

312 человек вернулись в Алтайский край из-за рубежа за две недели

, ИА "Амител"
Более четверти из них прибыли из Монголии
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов Сибири по числу туристов, вернувшихся из-за границы с 27 апреля по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Тройку лидеров составили Омская, Иркутская и Новосибирская области. Они приняли назад 768, 524 и 455 местных жителей соответственно.

Немного от них отстали Красноярский (412) и Алтайский (312) края. Меньше всего из зарубежья прибыло жителей Кемеровской (138) и Томской (57) областей, а также  республик Хакасия (81), Алтай (56) и Тува (16).

В общей сложности в Сибирский федеральный округ за этот период вернулись свыше 2,8 тысячи человек из 65 стран.

Отметим, что в основном на родину в Сибирь люди возвращаются из Казахстана. Оттуда за две недели в СФО прибыли 516 человек.

Далее в рейтинге идут Китай (325), Монголия (210), Таиланд (190) и Вьетнам (126).

Что касается Алтайского края, то здесь ситуация сложилась следующим образом: из Монголии вернулось 86 человек (27,56%), из Китая – 46 (14,74%), Вьетнама – 20 (6,41%), Германии – 20 (6,41%) и Казахстана – 19 (6,09%).

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.05.2020 10:20
- гость -

А что они ещё туда выезжают? И кто их туда еще выпускает?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
11:01
Ксения Собчак назвала Барнаул "одним из самых ужасных городов" 10
10:52
Антимонопольщики Челябинска заблокировали стройку после жалобы компании из Барнаула 0
10:37
Бывший главный пограничник Алтайского края занял аналогичную должность на Кубани 0
10:20
Гендиректора строительной фирмы осудят за махинации на ГЛК "Манжерок" 0
10:06
Диетолог назвала продукты, необходимые организму в условиях пандемии коронавируса 3
09:51
312 человек вернулись в Алтайский край из-за рубежа за две недели 1
09:34
Прокуратура заставила больницу на Алтае выплатить более миллиона рублей 4
09:17
Вандалы испортили беседку и уличные тренажеры в Горно-Алтайске 0
09:05
"Это май-чародей". Как цветет Барнаул 4
08:54
Миллион заявок на единовременные выплаты по детям подали в России 0
08:42
Лукашенко предупредил, что медики и чиновники "головой отвечают" за смерти людей 3
08:32
Врач назвал причины снижения точности теста на коронавирус 10
08:19
Водитель-экспедитор из Бийска подозревается в краже более двух тонн бензина 0
08:04
Россияне временно смогут получить ОСАГО без прохождения техосмотра 4
07:53
Не говорите мне прощай. Когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул? 4
07:41
Воздержание грозит мужчинам онкологическими заболеваниями и инсультами 16
07:30
Полиция пока не будет штрафовать за нарушение масочного режима в Алтайском крае 30
07:16
19-летняя жительница Алтая угнала велосипед, чтобы не идти пешком до дома 3
07:03
"Абитура" на "удаленке". АлтГТУ проведет виртуальный день открытых дверей 0
06:54
Ученые назвали продукты, которые выводят вызывающие рак вещества из организма 0
06:42
Как носить медицинскую маску, чтобы не заразиться COVID-19. Инфографика 5
06:31
Ветеран ВОВ стала блогером и собирает деньги для российских врачей 3
06:15
Можно ли посмотреть "Бессмертный полк" в записи и как увидеть своего прадеда? 3
06:01
Будет жарко. О погоде в Алтайском крае 13 мая 0
05:46
Почему на Руси 13 мая запрещали признания в любви, а сватовство считали оскорблением 1
00:25
Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
23:43
Режим самоизоляции в Горном Алтае продлили до "особого распоряжения" 1
23:40
"Бессмертный полк" пережил несколько кибератак из Европы и США в День Победы 0
23:26
Солдаты-срочники из Алтайского края задерживаются в армии из-за карантинных мер 1
22:49
"Бессмертный полк" передаст Следкому данные хулиганов, размещавших фото нацистов 9 мая 0
22:14
Виктор Томенко поблагодарил объекты турбизнеса за соблюдение ограничений 1
21:44
Житель Украины сядет в тюрьму за распространение наркотиков в Алтайском крае 0
21:09
Нарушивших самоизоляцию туристов оштрафуют на границе Алтайского края 4
20:39
Взлетную полосу ремонтируют в аэропорту Барнаула 1
20:05
Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции вручили защитные маски автомобилистам 1
19:33
Дмитрий Песков заразился коронавирусом 21
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 44 2
18:46
Куда еще не добрался коронавирус? Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае 0
18:04
Жители Алтайского края стали гораздо реже покупать новые автомобили 4
17:54
Алтайские семьи с шестью и более детьми обеспечат медицинскими масками 9
17:41
Несостоявшуюся поездку за границу можно будет заменить на рейс по России 1
17:30
В Красноярске изнасилованных девушек оштрафовали за нарушение самоизоляции 13
17:18
Роспотребнадзор: маникюр и педикюр в Алтайском крае делать можно 1
17:07
Вышел в магазин без маски. Что будет и на сколько оштрафуют? 29
17:02
Поликлиники Алтайского края смогут вернуться к плановой работе не раньше июня 1
16:50
Ремонт дворов по программе формирования городской среды начался в Барнауле 4
16:36
Стало известно, что будут делать люди после изобретения вакцины от COVID-19 1
16:27
Ушла на пенсию: алтайскому оркестру "Сибирь" неожиданно нашли нового директора 2
16:04
"Мария-Ра" и "Аникс" получили штрафы за несоблюдение масочного режима 16
15:55
За сутки в России выявили почти 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19 26

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.